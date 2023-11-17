О нас

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.11.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.11.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
17 ноября 2023 г. 09:43
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.11.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,13% - до 1,8445 маната, курс рубля - на 0,52% - до 0,0191 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8445

1 Российский рубль

0,0191

1 Австралийский доллар

1,0993

1 Аргентинское песо

0,0048

1 Белорусский рубль

0,5161

1 Бразильский реал

0,3492

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0925

100 Вон Республики Корея

0,1316

1 Чешская крона

0,0754

100 Чилийских песо

0,1930

1 Китайский юань

0,2346

1 Датская крона

0,2473

1 Грузинский лари

0,6309

1 Гонконгский доллар

0,2180

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,1089

100 Индонезийских рупий

0,0110

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1605

1 Швейцарский франк

1,9128

1 Израильский шекель

0,4552

1 Канадский доллар

1,2360

1 Кувейтский динар

5,5109

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0191

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3629

1 Мексиканское песо

0,0987

1 Молдавский лей

0,0954

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1554

100 Узбекских сумов

0,0138

1 Польский злотый

0,4222

1 Сингапурский доллар

1,2610

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2518

1 Турецкая лира

0,0592

1 Тайваньский доллар

0,0535

1 Таджикский сомони

0,1553

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0469

100 Японских йен

1,1287

1 Новозеландский доллар

1,0126

Золото (1 унция)

3375,6645

Серебро (1 унция)

40,4728

Платина (1 унция)

1524,3305

Палладиум (1 унция)

1764,6850
Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке CBA currency exchange rates (17.11.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (17.11.2023)

Другие новости из категории

Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (17.11.2023)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (17.11.2023)
17 ноября 2023 г. 09:08
Набиуллина: ЦБ РФ снизит ключевую ставку после возвращения инфляции к цели в 4%
Набиуллина: ЦБ РФ снизит ключевую ставку после возвращения инфляции к цели в 4%
16 ноября 2023 г. 15:41
В Нахчыване объем оказанных налогоплательщикам услуг увеличился в 2 раза
В Нахчыване объем оказанных налогоплательщикам услуг увеличился в 2 раза
16 ноября 2023 г. 15:12
Имущество Demir Bank и AGBank выставляется на аукцион
Имущество Demir Bank и AGBank выставляется на аукцион
16 ноября 2023 г. 13:20
Китай хочет направить на поддержку рынка жилья свыше 130 млрд долларов
Китай хочет направить на поддержку рынка жилья свыше 130 млрд долларов
16 ноября 2023 г. 13:12
ЕС готов поддержать проекты по переходу к зеленой экономике в Азербайджане
ЕС готов поддержать проекты по переходу к "зеленой" экономике в Азербайджане
16 ноября 2023 г. 13:03
Розничный товарооборот Азербайджана вырос более чем на 3%
Розничный товарооборот Азербайджана вырос более чем на 3%
16 ноября 2023 г. 11:10
​​​​​​​Положительное сальдо во внешней торговле Азербайджана сократилось на 34%
​​​​​​​Положительное сальдо во внешней торговле Азербайджана сократилось на 34%
16 ноября 2023 г. 10:37
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.11.2023)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.11.2023)
16 ноября 2023 г. 09:37
Союз предпринимателей Азербайджана и Турции проведет очередное общее собрание
Союз предпринимателей Азербайджана и Турции проведет очередное общее собрание
16 ноября 2023 г. 09:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi