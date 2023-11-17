Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.11.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,13% - до 1,8445 маната, курс рубля - на 0,52% - до 0,0191 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8445
|
1 Российский рубль
|
0,0191
|
1 Австралийский доллар
|
1,0993
|
1 Аргентинское песо
|
0,0048
|
1 Белорусский рубль
|
0,5161
|
1 Бразильский реал
|
0,3492
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0925
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1316
|
1 Чешская крона
|
0,0754
|
100 Чилийских песо
|
0,1930
|
1 Китайский юань
|
0,2346
|
1 Датская крона
|
0,2473
|
1 Грузинский лари
|
0,6309
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2180
|
1 Индийская рупия
|
0,0204
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1089
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0110
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1605
|
1 Швейцарский франк
|
1,9128
|
1 Израильский шекель
|
0,4552
|
1 Канадский доллар
|
1,2360
|
1 Кувейтский динар
|
5,5109
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0037
|
1 Киргизский сом
|
0,0191
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3629
|
1 Мексиканское песо
|
0,0987
|
1 Молдавский лей
|
0,0954
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1554
|
100 Узбекских сумов
|
0,0138
|
1 Польский злотый
|
0,4222
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2610
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2518
|
1 Турецкая лира
|
0,0592
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0535
|
1 Таджикский сомони
|
0,1553
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0469
|
100 Японских йен
|
1,1287
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0126
|
Золото (1 унция)
|
3375,6645
|
Серебро (1 унция)
|
40,4728
|
Платина (1 унция)
|
1524,3305
|
Палладиум (1 унция)
|
1764,6850