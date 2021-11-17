Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.11.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.11.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,7% - до 1,9205, курс рубля повысился на 1,3% - до 0,0232 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9205 1 Российский рубль 0,0232 1 Австралийский доллар 1,2373 1 Аргентинское песо 0,0169 1 Белорусский рубль 0,6881 1 Бразильский реал 0,3092 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1094 100 Вон Республики Корея 0,1434 1 Чешская крона 0,0761 100 Чилийских песо 0,2094 1 Китайский юань 0, 2661 1 Датская крона 0,2582 1 Грузинский лари 0,5411 1 Гонконгский доллар 0,2183 1 Индийская рупия 0,0228 1 Британский фунт стерлингов 2,2812 100 Индонезийских рупий 0, 0119 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1907 1 Швейцарский франк 1,8244 1 Израильский шекель 0, 5493 1 Канадский доллар 1,3520 1 Кувейтский динар 5,6215 1 Казахстанский тенге 0,0039 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1124 1 Малазийский ринггит 0,4069 1 Мексиканское песо 0,0818 1 Молдавский лей 0,0964 1 Египетский фунт 0,1082 1 Норвежская крона 0,1939 100 Узбекских сум 0,0158 1 Польский злотый 0,4127 1 Сингапурский доллар 1,2513 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3820 1 Турецкая лира 0,1631 1 Тайваньский доллар 0,0611 1 Таджикский сомони 0,1509 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0642 100 Японских йен 1,4799 1 Новозеландский доллар 1,1879 Золото (1 унция) 3152,0890 Серебро (1 унция) 42,4305 Платина (1 унция) 1816,6285 Палладий (1 унция) 3679,9135 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке Currency exchange rates by central bank (17.11.2021)