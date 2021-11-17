Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.11.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,7% - до 1,9205, курс рубля повысился на 1,3% - до 0,0232 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,9205
|
1 Российский рубль
|
0,0232
|
1 Австралийский доллар
|
1,2373
|
1 Аргентинское песо
|
0,0169
|
1 Белорусский рубль
|
0,6881
|
1 Бразильский реал
|
0,3092
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1094
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1434
|
1 Чешская крона
|
0,0761
|
100 Чилийских песо
|
0,2094
|
1 Китайский юань
|
0, 2661
|
1 Датская крона
|
0,2582
|
1 Грузинский лари
|
0,5411
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2183
|
1 Индийская рупия
|
0,0228
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2812
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0119
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1907
|
1 Швейцарский франк
|
1,8244
|
1 Израильский шекель
|
0, 5493
|
1 Канадский доллар
|
1,3520
|
1 Кувейтский динар
|
5,6215
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0039
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1124
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4069
|
1 Мексиканское песо
|
0,0818
|
1 Молдавский лей
|
0,0964
|
1 Египетский фунт
|
0,1082
|
1 Норвежская крона
|
0,1939
|
100 Узбекских сум
|
0,0158
|
1 Польский злотый
|
0,4127
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2513
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3820
|
1 Турецкая лира
|
0,1631
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0611
|
1 Таджикский сомони
|
0,1509
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0642
|
100 Японских йен
|
1,4799
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1879
|
Золото (1 унция)
|
3152,0890
|
Серебро (1 унция)
|
42,4305
|
Платина (1 унция)
|
1816,6285
|
Палладий (1 унция)
|
3679,9135