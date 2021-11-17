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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.11.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.11.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
17 ноября 2021 г. 09:24
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.11.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,7% - до 1,9205, курс рубля повысился на 1,3% - до 0,0232 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9205

1 Российский рубль

0,0232

1 Австралийский доллар

1,2373

1 Аргентинское песо

0,0169

1 Белорусский рубль

0,6881

1 Бразильский реал

0,3092

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1094

100 Вон Республики Корея

0,1434

1 Чешская крона

0,0761

100 Чилийских песо

0,2094

1 Китайский юань

0, 2661

1 Датская крона

0,2582

1 Грузинский лари

0,5411

1 Гонконгский доллар

0,2183

1 Индийская рупия

0,0228

1 Британский фунт стерлингов

2,2812

100 Индонезийских рупий

0, 0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1907

1 Швейцарский франк

1,8244

1 Израильский шекель

0, 5493

1 Канадский доллар

1,3520

1 Кувейтский динар

5,6215

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1124

1 Малазийский ринггит

0,4069

1 Мексиканское песо

0,0818

1 Молдавский лей

0,0964

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,1939

100 Узбекских сум

0,0158

1 Польский злотый

0,4127

1 Сингапурский доллар

1,2513

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3820

1 Турецкая лира

0,1631

1 Тайваньский доллар

0,0611

1 Таджикский сомони

0,1509

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0642

100 Японских йен

1,4799

1 Новозеландский доллар

1,1879

Золото (1 унция)

3152,0890

Серебро (1 унция)

42,4305

Платина (1 унция)

1816,6285

Палладий (1 унция)

3679,9135
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Версия на английском языке Currency exchange rates by central bank (17.11.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (17.11.2021)

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