Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.10.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната.

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2% - до 1,7931 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0174 маната.