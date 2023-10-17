Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.10.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2% - до 1,7931 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0174 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,7931
|
1 Российский рубль
|
0,0174
|
1 Австралийский доллар
|
1,0802
|
1 Аргентинское песо
|
0,0049
|
1 Белорусский рубль
|
0,5160
|
1 Бразильский реал
|
0,3373
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0903
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1257
|
1 Чешская крона
|
0,0727
|
100 Чилийских песо
|
0,1796
|
1 Китайский юань
|
0,2325
|
1 Датская крона
|
0,2403
|
1 Грузинский лари
|
0,6320
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2174
|
1 Индийская рупия
|
0,0204
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0736
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0108
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1554
|
1 Швейцарский франк
|
1,8864
|
1 Израильский шекель
|
0,4236
|
1 Канадский доллар
|
1,2471
|
1 Кувейтский динар
|
5,4957
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0193
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3591
|
1 Мексиканское песо
|
0,0948
|
1 Молдавский лей
|
0,0940
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1554
|
100 Узбекских сумов
|
0,0139
|
1 Польский злотый
|
0,4027
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2419
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2276
|
1 Турецкая лира
|
0,0609
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0526
|
1 Таджикский сомони
|
0,1556
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0466
|
100 Японских йен
|
1,1367
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0033
|
Золото (1 унция)
|
3254,7690
|
Серебро (1 унция)
|
38,1913
|
Платина (1 унция)
|
1517,1225
|
Палладиум (1 унция)
|
1949,8575