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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.10.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.10.2023) Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната.
Финансы
17 октября 2023 г. 09:21
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.10.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2% - до 1,7931 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0174 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,7931

1 Российский рубль

0,0174

1 Австралийский доллар

1,0802

1 Аргентинское песо

0,0049

1 Белорусский рубль

0,5160

1 Бразильский реал

0,3373

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0903

100 Вон Республики Корея

0,1257

1 Чешская крона

0,0727

100 Чилийских песо

0,1796

1 Китайский юань

0,2325

1 Датская крона

0,2403

1 Грузинский лари

0,6320

1 Гонконгский доллар

0,2174

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,0736

100 Индонезийских рупий

0,0108

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1554

1 Швейцарский франк

1,8864

1 Израильский шекель

0,4236

1 Канадский доллар

1,2471

1 Кувейтский динар

5,4957

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0193

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3591

1 Мексиканское песо

0,0948

1 Молдавский лей

0,0940

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1554

100 Узбекских сумов

0,0139

1 Польский злотый

0,4027

1 Сингапурский доллар

1,2419

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2276

1 Турецкая лира

0,0609

1 Тайваньский доллар

0,0526

1 Таджикский сомони

0,1556

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0466

100 Японских йен

1,1367

1 Новозеландский доллар

1,0033

Золото (1 унция)

3254,7690

Серебро (1 унция)

38,1913

Платина (1 унция)

1517,1225

Палладиум (1 унция)

1949,8575
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (17.10.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (17.10.2023)

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