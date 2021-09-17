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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.09.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.09.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,3% - до 2,0014, курс рубля вырос на 0,4% - до 0,0234 маната.
Финансы
17 сентября 2021 г. 09:48
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.09.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,3% - до 2,0014, курс рубля вырос на 0,4% - до 0,0234 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2,0014

1 Российский рубль

0,0234

1 Австралийский доллар

1,2407

1 Аргентинское песо

0,0173

1 Белорусский рубль

0,6851

1 Бразильский реал

0,3233

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1166

100 Вон Республики Корея

0,1445

1 Чешская крона

0,0791

100 Чилийских песо

0,2171

1 Китайский юань

0, 2635

1 Датская крона

0,2691

1 Грузинский лари

0, 5463

1 Гонконгский доллар

0,2185

1 Индийская рупия

0,0231

1 Британский фунт стерлингов

2,3463

100 Индонезийских рупий

0, 0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1973

1 Швейцарский франк

1,8348

1 Израильский шекель

0, 5291

1 Канадский доллар

1,3419

1 Кувейтский динар

5,6510

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1123

1 Малазийский ринггит

0,4076

1 Мексиканское песо

0,0853

1 Молдавский лей

0,0963

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,1970

100 Узбекских сум

0,0159

1 Польский злотый

0,4376

1 Сингапурский доллар

1,2637

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4192

1 Турецкая лира

0,1992

1 Тайваньский доллар

0,0614

1 Таджикский сомони

0,1509

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0637

100 Японских йен

1,5480

1 Новозеландский доллар

1,2028

Золото (1 унция)

2990,7675

Серебро (1 унция)

39,0236

Платина (1 унция)

1608,8460

Палладий (1 унция)

3409,8855
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (17.09.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (17.09.2021)

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