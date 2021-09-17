Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.09.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.09.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,3% - до 2,0014, курс рубля вырос на 0,4% - до 0,0234 маната.

https://static.report.az/photo/d18ccaf0-52fe-3980-8806-fc2e5d6cc32d.jpg https://static.report.az/photo/d18ccaf0-52fe-3980-8806-fc2e5d6cc32d.jpg

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,3% - до 2,0014, курс рубля вырос на 0,4% - до 0,0234 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 2,0014 1 Российский рубль 0,0234 1 Австралийский доллар 1,2407 1 Аргентинское песо 0,0173 1 Белорусский рубль 0,6851 1 Бразильский реал 0,3233 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1166 100 Вон Республики Корея 0,1445 1 Чешская крона 0,0791 100 Чилийских песо 0,2171 1 Китайский юань 0, 2635 1 Датская крона 0,2691 1 Грузинский лари 0, 5463 1 Гонконгский доллар 0,2185 1 Индийская рупия 0,0231 1 Британский фунт стерлингов 2,3463 100 Индонезийских рупий 0, 0119 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1973 1 Швейцарский франк 1,8348 1 Израильский шекель 0, 5291 1 Канадский доллар 1,3419 1 Кувейтский динар 5,6510 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1123 1 Малазийский ринггит 0,4076 1 Мексиканское песо 0,0853 1 Молдавский лей 0,0963 1 Египетский фунт 0,1082 1 Норвежская крона 0,1970 100 Узбекских сум 0,0159 1 Польский злотый 0,4376 1 Сингапурский доллар 1,2637 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,4192 1 Турецкая лира 0,1992 1 Тайваньский доллар 0,0614 1 Таджикский сомони 0,1509 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0637 100 Японских йен 1,5480 1 Новозеландский доллар 1,2028 Золото (1 унция) 2990,7675 Серебро (1 унция) 39,0236 Платина (1 унция) 1608,8460 Палладий (1 унция) 3409,8855 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (17.09.2021)