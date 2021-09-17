Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.09.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,3% - до 2,0014, курс рубля вырос на 0,4% - до 0,0234 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2,0014
|
1 Российский рубль
|
0,0234
|
1 Австралийский доллар
|
1,2407
|
1 Аргентинское песо
|
0,0173
|
1 Белорусский рубль
|
0,6851
|
1 Бразильский реал
|
0,3233
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1166
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1445
|
1 Чешская крона
|
0,0791
|
100 Чилийских песо
|
0,2171
|
1 Китайский юань
|
0, 2635
|
1 Датская крона
|
0,2691
|
1 Грузинский лари
|
0, 5463
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2185
|
1 Индийская рупия
|
0,0231
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3463
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0119
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1973
|
1 Швейцарский франк
|
1,8348
|
1 Израильский шекель
|
0, 5291
|
1 Канадский доллар
|
1,3419
|
1 Кувейтский динар
|
5,6510
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1123
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4076
|
1 Мексиканское песо
|
0,0853
|
1 Молдавский лей
|
0,0963
|
1 Египетский фунт
|
0,1082
|
1 Норвежская крона
|
0,1970
|
100 Узбекских сум
|
0,0159
|
1 Польский злотый
|
0,4376
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2637
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4192
|
1 Турецкая лира
|
0,1992
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0614
|
1 Таджикский сомони
|
0,1509
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0637
|
100 Японских йен
|
1,5480
|
1 Новозеландский доллар
|
1,2028
|
Золото (1 унция)
|
2990,7675
|
Серебро (1 унция)
|
39,0236
|
Платина (1 унция)
|
1608,8460
|
Палладий (1 унция)
|
3409,8855