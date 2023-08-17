Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.08.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,5%, составив 1,8477 маната, курс рубля повысился на 3,4% - до 0,0181 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8477
|
1 Российский рубль
|
0,0181
|
1 Австралийский доллар
|
1,0869
|
1 Аргентинское песо
|
0,0049
|
1 Белорусский рубль
|
0,6734
|
1 Бразильский реал
|
0,3406
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0886
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1268
|
1 Чешская крона
|
0,0766
|
100 Чилийских песо
|
0,1955
|
1 Китайский юань
|
0,2324
|
1 Датская крона
|
0,2480
|
1 Грузинский лари
|
0,6494
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2170
|
1 Индийская рупия
|
0,0205
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1630
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0111
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1555
|
1 Швейцарский франк
|
1,9313
|
1 Израильский шекель
|
0,4512
|
1 Канадский доллар
|
1,2566
|
1 Кувейтский динар
|
5,5215
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0037
|
1 Киргизский сом
|
0,0193
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3658
|
1 Мексиканское песо
|
0,0992
|
1 Молдавский лей
|
0,0968
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1598
|
100 Узбекских сумов
|
0,0141
|
1 Польский злотый
|
0,4134
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2484
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2640
|
1 Турецкая лира
|
0,0628
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0532
|
1 Таджикский сомони
|
0,1557
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0461
|
100 Японских йен
|
1,1611
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0061
|
Золото (1 унция)
|
3219,4940
|
Серебро (1 унция)
|
38,2653
|
Платина (1 унция)
|
1512,0650
|
Палладий (1 унция)
|
2066,4010