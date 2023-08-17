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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.08.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.08.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
17 августа 2023 г. 09:23
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.08.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,5%, составив 1,8477 маната, курс рубля повысился на 3,4% - до 0,0181 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8477

1 Российский рубль

0,0181

1 Австралийский доллар

1,0869

1 Аргентинское песо

0,0049

1 Белорусский рубль

0,6734

1 Бразильский реал

0,3406

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0886

100 Вон Республики Корея

0,1268

1 Чешская крона

0,0766

100 Чилийских песо

0,1955

1 Китайский юань

0,2324

1 Датская крона

0,2480

1 Грузинский лари

0,6494

1 Гонконгский доллар

0,2170

1 Индийская рупия

0,0205

1 Британский фунт стерлингов

2,1630

100 Индонезийских рупий

0,0111

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1555

1 Швейцарский франк

1,9313

1 Израильский шекель

0,4512

1 Канадский доллар

1,2566

1 Кувейтский динар

5,5215

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0193

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3658

1 Мексиканское песо

0,0992

1 Молдавский лей

0,0968

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1598

100 Узбекских сумов

0,0141

1 Польский злотый

0,4134

1 Сингапурский доллар

1,2484

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2640

1 Турецкая лира

0,0628

1 Тайваньский доллар

0,0532

1 Таджикский сомони

0,1557

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0461

100 Японских йен

1,1611

1 Новозеландский доллар

1,0061

Золото (1 унция)

3219,4940

Серебро (1 унция)

38,2653

Платина (1 унция)

1512,0650

Палладий (1 унция)

2066,4010
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (17.08.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (17.08.2023)

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