Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.08.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.08.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,23%, до 1,7309, курс рубля - на 0,36%, до 0,0278 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,7309 1 Российский рубль 0,0278 1 Австралийский доллар 1,1923 1 Аргентинское песо 0,0126 1 Белорусский рубль 0,6738 1 Бразильский реал 0,3303 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1037 100 Вон Республики Корея 0,1299 1 Чешская крона 0,0705 100 Чилийских песо 0,1928 1 Китайский юань 0,2511 1 Датская крона 0,2327 1 Грузинский лари 0,6077 1 Гонконгский доллар 0,2169 1 Индийская рупия 0,0214 1 Британский фунт стерлингов 2,0607 100 Индонезийских рупий 0,0115 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1646 1 Швейцарский франк 1,7912 1 Израильский шекель 0,5221 1 Канадский доллар 1,3242 1 Кувейтский динар 5,5403 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0206 100 Ливанских фунтов 0,1125 1 Малазийский ринггит 0,3807 1 Мексиканское песо 0,0854 1 Молдавский лей 0,0888 1 Египетский фунт 0,0888 1 Норвежская крона 0,1760 100 Узбекских сум 0,0155 1 Польский злотый 0,3705 1 Сингапурский доллар 1,2332 1 Саудовский риал 0,4528 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2369 1 Турецкая лира 0,0947 1 Тайваньский доллар 0,0567 1 Таджикский сомони 0,1660 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0462 100 Японских йен 1,2671 1 Новозеландский доллар 1,0813 Золото (1 унция) 3023,7900 Серебро (1 унция) 34,3258 Платина (1 унция) 1594,9060 Палладий (1 унция) 3673,0370 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (17.08.2022)