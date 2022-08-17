Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.08.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,23%, до 1,7309, курс рубля - на 0,36%, до 0,0278 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,7309
|
1 Российский рубль
|
0,0278
|
1 Австралийский доллар
|
1,1923
|
1 Аргентинское песо
|
0,0126
|
1 Белорусский рубль
|
0,6738
|
1 Бразильский реал
|
0,3303
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1037
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1299
|
1 Чешская крона
|
0,0705
|
100 Чилийских песо
|
0,1928
|
1 Китайский юань
|
0,2511
|
1 Датская крона
|
0,2327
|
1 Грузинский лари
|
0,6077
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2169
|
1 Индийская рупия
|
0,0214
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0607
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0115
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1646
|
1 Швейцарский франк
|
1,7912
|
1 Израильский шекель
|
0,5221
|
1 Канадский доллар
|
1,3242
|
1 Кувейтский динар
|
5,5403
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0206
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3807
|
1 Мексиканское песо
|
0,0854
|
1 Молдавский лей
|
0,0888
|
1 Египетский фунт
|
0,0888
|
1 Норвежская крона
|
0,1760
|
100 Узбекских сум
|
0,0155
|
1 Польский злотый
|
0,3705
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2332
|
1 Саудовский риал
|
0,4528
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2369
|
1 Турецкая лира
|
0,0947
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0567
|
1 Таджикский сомони
|
0,1660
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0462
|
100 Японских йен
|
1,2671
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0813
|
Золото (1 унция)
|
3023,7900
|
Серебро (1 унция)
|
34,3258
|
Платина (1 унция)
|
1594,9060
|
Палладий (1 унция)
|
3673,0370