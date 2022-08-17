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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.08.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.08.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
17 августа 2022 г. 09:36
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.08.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,23%, до 1,7309, курс рубля - на 0,36%, до 0,0278 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,7309

1 Российский рубль

0,0278

1 Австралийский доллар

1,1923

1 Аргентинское песо

0,0126

1 Белорусский рубль

0,6738

1 Бразильский реал

0,3303

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1037

100 Вон Республики Корея

0,1299

1 Чешская крона

0,0705

100 Чилийских песо

0,1928

1 Китайский юань

0,2511

1 Датская крона

0,2327

1 Грузинский лари

0,6077

1 Гонконгский доллар

0,2169

1 Индийская рупия

0,0214

1 Британский фунт стерлингов

2,0607

100 Индонезийских рупий

0,0115

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1646

1 Швейцарский франк

1,7912

1 Израильский шекель

0,5221

1 Канадский доллар

1,3242

1 Кувейтский динар

5,5403

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0206

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,3807

1 Мексиканское песо

0,0854

1 Молдавский лей

0,0888

1 Египетский фунт

0,0888

1 Норвежская крона

0,1760

100 Узбекских сум

0,0155

1 Польский злотый

0,3705

1 Сингапурский доллар

1,2332

1 Саудовский риал

0,4528

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2369

1 Турецкая лира

0,0947

1 Тайваньский доллар

0,0567

1 Таджикский сомони

0,1660

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0462

100 Японских йен

1,2671

1 Новозеландский доллар

1,0813

Золото (1 унция)

3023,7900

Серебро (1 унция)

34,3258

Платина (1 унция)

1594,9060

Палладий (1 унция)

3673,0370
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (17.08.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (17.08.2022)

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