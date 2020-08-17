Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.08.2020)

Курс евро повысился на 3,6% и составил 2,0156 маната

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 3,6% и составил 2,0156 маната, курс российского рубля не изменился - 0,0233 маната.

