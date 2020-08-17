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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.08.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.08.2020) Курс евро повысился на 3,6% и составил 2,0156 маната
Финансы
17 августа 2020 г. 10:15
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.08.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 3,6% и составил 2,0156 маната, курс российского рубля не изменился - 0,0233 маната.
 

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2.0156

1 Российский рубль

0.0233

1 Австралийский доллар

1.2200

1 Аргентинское песо

0.0232

1 Белорусский рубль

0.6916

1 Бразильский реал

0.3135

1 Дирхам ОАЭ

0.4628

1 Южноафриканский рэнд

0.0979

100 Вон Республики Корея

0.1435

1 Чешская крона

0.0773

100 Чилийских песо

0.2130

1 Китайский юань

0.2449

1 Датская крона

0.2706

1 Грузинский лари

0.5530

1 Гонконгский доллар

0.2193

1 Индийская рупия

0.0227

1 Британский фунт стерлингов

2.2254

100 Индонезийских рупий

0.0115

100 Иранских риалов

0.0040

1 Шведская крона

0.1959

1 Швейцарский франк

1.8697

1 Израильский шекель

0.4996

1 Канадский доллар

1.2826

1 Кувейтский динар

5.5587

1 Казахстанский тенге

0.0041

1 Киргизский сом

0.0219

100 Ливанских фунтов

0.1126

1 Малазийский ринггит

0.4060

1 Мексиканское песо

0.0774

1 Молдавский лей

0.1015

1 Египетский фунт

0.1067

1 Норвежская крона

0.1915

100 Узбекских сум

0.0166

1 Польский злотый

0.4580

1 Сингапурский доллар

1.2408

1 Саудовский риал

0.4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2.3965

1 Турецкая лира

0.2307

1 Тайваньский доллар

0.0578

1 Таджикский сомони

0.1648

1 Новый туркменский манат

0.4857

1 Украинская гривна

0.0622

100 Японских йен

1.5947

1 Новозеландский доллар

1.1104

Золото (1 унция)

3303.8820

Серебро (1 унция)

44.9055

Платина (1 унция)

1621.5875

Палладий (1 унция)

3682.9565

 

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (17.08.2020)

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