Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.07.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,05%, до 1,9762 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,03%, до 2,1788 маната.