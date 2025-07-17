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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.07.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.07.2025) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
17 июля 2025 г. 09:18
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.07.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,05%, до 1,9762 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,03%, до 2,1788 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,9762

100 российских рублей

2,1788

1 австралийский доллар

1,1035

1 белорусский рубль

0,5732

1 болгарский лев

1,0082

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1222

1 чешская крона

0,0802

1 китайский юань

0,2368

1 датская крона

0,2678

1 грузинский лари

0,6278

1 гонконгский доллар

0,2166

1 индийская рупия

0,0198

1 британский фунт

2,2772

10 000 иранских риалов

0,0283

1 шведская крона

0,1746

1 швейцарский франк

2,1188

1 израильский шекель

0,5053

1 канадский доллар

1,2397

1 кувейтский динар

5,5611

100 казахстанских тенге

0,3216

1 катарский риал

0,4664

1 киргизский сом

0,0195

100 венгерских форинтов

0,4945

1 молдавский лей

0,1004

1 норвежская крона

0,1656

100 узбекских сомов

0,0133

100 пакистанских рупий

0,5966

1 польский злотый

0,4646

1 румынский лей

0,3897

1 сербский динар

0,0169

1 сингапурский доллар

1,3227

1 Риал Саудовской Аравии

0,4532

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,3193

1 Турецкая лира

0,0423

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0406

100 Японских йен

1,1453

1 Новозеландский доллар

1,0078

Золото

5682,4710

Серебро

64,5912

Платина

2423,2905

Палладий

2098,5140
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (17.07.2025)

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