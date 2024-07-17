Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.07.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.07.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

https://static.report.az/photo/38ac51d1-df82-3f90-98ff-e3e546a3ef29.jpg https://static.report.az/photo/38ac51d1-df82-3f90-98ff-e3e546a3ef29.jpg

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,1% - до 1,8537 маната, курс рубля остался неизменным на уровне 0,0192 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8537 1 Российский рубль 0,0192 1 Австралийский доллар 1,1455 1 Аргентинское песо 0,0018 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3131 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0942 100 Вон Республики Корея 0,1231 1 Чешская крона 0,0732 100 Чилийских песо 0,1868 1 Китайский юань 0,2339 1 Датская крона 0,2485 1 Грузинский лари 0,6308 1 Гонконгский доллар 0,2178 1 Индийская рупия 0,0203 1 Британский фунт стерлингов 2,2048 100 Индонезийских рупий 0,0105 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1606 1 Швейцарский франк 1,9021 1 Израильский шекель 0,4694 1 Канадский доллар 1,2433 1 Кувейтский динар 5,5615 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0199 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3638 1 Мексиканское песо 0,0963 1 Молдавский лей 0,0964 1 Египетский фунт 0,0354 1 Норвежская крона 0,1578 100 Узбекских сумов 0,0135 1 Польский злотый 0,4327 1 Сингапурский доллар 1,2661 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2545 1 Турецкая лира 0,0514 1 Тайваньский доллар 0,0521 1 Таджикский сомони 0,1593 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0412 100 Японских йен 1,0745 1 Новозеландский доллар 1,0315 Золото (1 унция) 4195,1835 Серебро (1 унция) 52,8241 Платина (1 унция) 1706,5365 Палладиум (1 унция) 1645,0645 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (17.07.2024)