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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.07.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.07.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
17 июля 2021 г. 10:03
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.07.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро упал на 0,045% - до 2,0071 маната, курс рубля сохранился на уровне 0,0229 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2,0071

1 Российский рубль

0,0229

1 Австралийский доллар

1,2581

1 Аргентинское песо

0,0177

1 Белорусский рубль

0,6711

1 Бразильский реал

0,3323

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1178

100 Вон Республики Корея

0,1492

1 Чешская крона

0,0786

100 Чилийских песо

0,2243

1 Китайский юань

0,2624

1 Датская крона

0,2699

1 Грузинский лари

0,5450

1 Гонконгский доллар

0,2189

1 Индийская рупия

0,0228

1 Британский фунт стерлингов

2,3405

100 Индонезийских рупий

0,0117

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1958

1 Швейцарский франк

1,8490

1 Израильский шекель

0,5168

1 Канадский доллар

1,3478

1 Кувейтский динар

5,6523

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1114

1 Малазийский ринггит

0,4042

1 Мексиканское песо

0,0855

1 Молдавский лей

0,0945

1 Египетский фунт

0,1083

1 Норвежская крона

0,1920

100 Узбекских сум

0,0160

1 Польский злотый

0,4378

1 Сингапурский доллар

1,2527

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4185

1 Турецкая лира

0,1994

1 Тайваньский доллар

0,0608

1 Таджикский сомони

0,1503

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0624

100 Японских йен

1,5445

1 Новозеландский доллар

1,1897

Золото (1 унция)

3080,4935

Серебро (1 унция)

43,6290

Платина (1 унция)

1878,3470

Палладий (1 унция)

4472,4195
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (17.07.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (17.07.2021)

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