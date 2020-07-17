Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.07.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.07.2020)

Курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната

https://static.report.az/photo/2d625478-c03b-3bd3-bcc1-cae2a8193905.jpg https://static.report.az/photo/2d625478-c03b-3bd3-bcc1-cae2a8193905.jpg

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,18% - до 1,9355 маната, курс рубля упал на 0,83% - до 0,0238 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.9355 1 Российский рубль 0.0238 1 Австралийский доллар 1.1874 1 Аргентинское песо 0.0238 1 Белорусский рубль 0.7092 1 Бразильский реал 0.3188 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1017 100 Вон Республики Корея 0.1409 1 Чешская крона 0.0725 100 Чилийских песо 0.2159 1 Китайский юань 0.2428 1 Датская крона 0.2600 1 Грузинский лари 0.5543 1 Гонконгский доллар 0.2193 1 Индийская рупия 0.0226 1 Британский фунт стерлингов 2.1361 100 Индонезийских рупий 0.0115 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1872 1 Швейцарский франк 1.7990 1 Израильский шекель 0.4932 1 Канадский доллар 1.2517 1 Кувейтский динар 5.5286 1 Казахстанский тенге 0.0041 1 Киргизский сом 0.0219 100 Ливанских фунтов 0.1124 1 Малазийский ринггит 0.3982 1 Мексиканское песо 0.0759 1 Молдавский лей 0.0995 1 Египетский фунт 0.1063 1 Норвежская крона 0.1829 100 Узбекских сум 0.0167 1 Польский злотый 0.4319 1 Сингапурский доллар 1.2218 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3585 1 Турецкая лира 0.2479 1 Тайваньский доллар 0.0576 1 Таджикский сомони 0.1649 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0622 100 Японских йен 1.5860 1 Новозеландский доллар 1.1124 Золото (1 унция) 3057.6455 Серебро (1 унция) 32.4258 Платина (1 унция) 1408.7135 Палладий (1 унция) 3359.3190 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram











Ссылка скопирована Турал Ибадлы Турал Ибадлы Report.az https://static.report.az/photo/9eb03b1d-b61f-3925-a33c-f02a92431ad5_50.jpg Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (17.07.2020)