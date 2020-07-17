Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.07.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,18% - до 1,9355 маната, курс рубля упал на 0,83% - до 0,0238 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1.9355
|
1 Российский рубль
|
0.0238
|
1 Австралийский доллар
|
1.1874
|
1 Аргентинское песо
|
0.0238
|
1 Белорусский рубль
|
0.7092
|
1 Бразильский реал
|
0.3188
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0.4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0.1017
|
100 Вон Республики Корея
|
0.1409
|
1 Чешская крона
|
0.0725
|
100 Чилийских песо
|
0.2159
|
1 Китайский юань
|
0.2428
|
1 Датская крона
|
0.2600
|
1 Грузинский лари
|
0.5543
|
1 Гонконгский доллар
|
0.2193
|
1 Индийская рупия
|
0.0226
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2.1361
|
100 Индонезийских рупий
|
0.0115
|
100 Иранских риалов
|
0.0040
|
1 Шведская крона
|
0.1872
|
1 Швейцарский франк
|
1.7990
|
1 Израильский шекель
|
0.4932
|
1 Канадский доллар
|
1.2517
|
1 Кувейтский динар
|
5.5286
|
1 Казахстанский тенге
|
0.0041
|
1 Киргизский сом
|
0.0219
|
100 Ливанских фунтов
|
0.1124
|
1 Малазийский ринггит
|
0.3982
|
1 Мексиканское песо
|
0.0759
|
1 Молдавский лей
|
0.0995
|
1 Египетский фунт
|
0.1063
|
1 Норвежская крона
|
0.1829
|
100 Узбекских сум
|
0.0167
|
1 Польский злотый
|
0.4319
|
1 Сингапурский доллар
|
1.2218
|
1 Саудовский риал
|
0.4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2.3585
|
1 Турецкая лира
|
0.2479
|
1 Тайваньский доллар
|
0.0576
|
1 Таджикский сомони
|
0.1649
|
1 Новый туркменский манат
|
0.4857
|
1 Украинская гривна
|
0.0622
|
100 Японских йен
|
1.5860
|
1 Новозеландский доллар
|
1.1124
|
Золото (1 унция)
|
3057.6455
|
Серебро (1 унция)
|
32.4258
|
Платина (1 унция)
|
1408.7135
|
Палладий (1 унция)
|
3359.3190