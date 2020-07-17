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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.07.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.07.2020) Курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната
Финансы
17 июля 2020 г. 10:15
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.07.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,18% - до 1,9355 маната, курс рубля упал на 0,83% - до 0,0238 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1.9355

1 Российский рубль

0.0238

1 Австралийский доллар

1.1874

1 Аргентинское песо

0.0238

1 Белорусский рубль

0.7092

1 Бразильский реал

0.3188

1 Дирхам ОАЭ

0.4628

1 Южноафриканский рэнд

0.1017

100 Вон Республики Корея

0.1409

1 Чешская крона

0.0725

100 Чилийских песо

0.2159

1 Китайский юань

0.2428

1 Датская крона

0.2600

1 Грузинский лари

0.5543

1 Гонконгский доллар

0.2193

1 Индийская рупия

0.0226

1 Британский фунт стерлингов

2.1361

100 Индонезийских рупий

0.0115

100 Иранских риалов

0.0040

1 Шведская крона

0.1872

1 Швейцарский франк

1.7990

1 Израильский шекель

0.4932

1 Канадский доллар

1.2517

1 Кувейтский динар

5.5286

1 Казахстанский тенге

0.0041

1 Киргизский сом

0.0219

100 Ливанских фунтов

0.1124

1 Малазийский ринггит

0.3982

1 Мексиканское песо

0.0759

1 Молдавский лей

0.0995

1 Египетский фунт

0.1063

1 Норвежская крона

0.1829

100 Узбекских сум

0.0167

1 Польский злотый

0.4319

1 Сингапурский доллар

1.2218

1 Саудовский риал

0.4533

1 СДР (спец. права заимствования) 

2.3585

1 Турецкая лира

0.2479

1 Тайваньский доллар

0.0576

1 Таджикский сомони

0.1649

1 Новый туркменский манат

0.4857

1 Украинская гривна

0.0622

100 Японских йен

1.5860

1 Новозеландский доллар

1.1124

Золото (1 унция)

3057.6455

Серебро (1 унция)

32.4258

Платина (1 унция)

1408.7135

Палладий (1 унция)

3359.3190
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (17.07.2020)

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