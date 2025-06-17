Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.06.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3%, до 1,9654 маната, а курс 100 российских рублей повысился на 1,9%, до 2,1656 маната.