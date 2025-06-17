Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.06.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3%, до 1,9654 маната, а курс 100 российских рублей повысился на 1,9%, до 2,1656 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9654
|
100 российских рублей
|
2,1656
|
1 австралийский доллар
|
1,1110
|
1 белорусский рубль
|
0,5676
|
1 болгарский лев
|
1,0049
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
100 южнокорейских вон
|
0,1249
|
1 чешская крона
|
0,0792
|
1 китайский юань
|
0,2367
|
1 датская крона
|
0,2635
|
1 грузинский лари
|
0,6237
|
1 гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 индийская рупия
|
0,0198
|
1 британский фунт
|
2,3075
|
10 000 иранских риалов
|
0,0263
|
1 шведская крона
|
0,1793
|
1 швейцарский франк
|
2,0896
|
1 израильский шекель
|
0,4855
|
1 канадский доллар
|
1,2525
|
1 кувейтский динар
|
5,5553
|
100 казахстанских тенге
|
0,3306
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,4883
|
1 молдавский лей
|
0,0995
|
1 норвежская крона
|
0,1717
|
100 узбекских сомов
|
0,0134
|
100 пакистанских рупий
|
0,5999
|
1 польский злотый
|
0,4597
|
1 румынский лей
|
0,3914
|
1 сербский динар
|
0,0168
|
1 сингапурский доллар
|
1,3273
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4531
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3241
|
1 Турецкая лира
|
0,0432
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0409
|
100 Японских йен
|
1,1758
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0315
|
Золото
|
5771,0155
|
Серебро
|
61,9394
|
Платина
|
2127,1080
|
Палладий
|
1757,5195