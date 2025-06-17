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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.06.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.06.2025) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
17 июня 2025 г. 09:24
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.06.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3%, до 1,9654 маната, а курс 100 российских рублей повысился на 1,9%, до 2,1656 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,9654

100 российских рублей

2,1656

1 австралийский доллар

1,1110

1 белорусский рубль

0,5676

1 болгарский лев

1,0049

1 дирхам ОАЭ

0,4629

100 южнокорейских вон

0,1249

1 чешская крона

0,0792

1 китайский юань

0,2367

1 датская крона

0,2635

1 грузинский лари

0,6237

1 гонконгский доллар

0,2166

1 индийская рупия

0,0198

1 британский фунт

2,3075

10 000 иранских риалов

0,0263

1 шведская крона

0,1793

1 швейцарский франк

2,0896

1 израильский шекель

0,4855

1 канадский доллар

1,2525

1 кувейтский динар

5,5553

100 казахстанских тенге

0,3306

1 катарский риал

0,4664

1 киргизский сом

0,0195

100 венгерских форинтов

0,4883

1 молдавский лей

0,0995

1 норвежская крона

0,1717

100 узбекских сомов

0,0134

100 пакистанских рупий

0,5999

1 польский злотый

0,4597

1 румынский лей

0,3914

1 сербский динар

0,0168

1 сингапурский доллар

1,3273

1 Риал Саудовской Аравии

0,4531

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,3241

1 Турецкая лира

0,0432

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0409

100 Японских йен

1,1758

1 Новозеландский доллар

1,0315

Золото

5771,0155

Серебро

61,9394

Платина

2127,1080

Палладий

1757,5195
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (17.06.2025)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (17.06.2025)

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