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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.06.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.06.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
17 июня 2022 г. 09:27
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.06.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,8%, до 1,7895, курс рубля упал на 1,7%, до 0,0292 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,7895

1 Российский рубль

0,0292

1 Австралийский доллар

1,1935

1 Аргентинское песо

0,0138

1 Белорусский рубль

0,6186

1 Бразильский реал

0,3362

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1064

100 Вон Республики Корея

0,1324

1 Чешская крона

0,0724

100 Чилийских песо

0,1962

1 Китайский юань

0,2537

1 Датская крона

0,2406

1 Грузинский лари

0,5828

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0218

1 Британский фунт стерлингов

2,0920

100 Индонезийских рупий

0, 0115

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1674

1 Швейцарский франк

1,7542

1 Израильский шекель

0,4924

1 Канадский доллар

1,3132

1 Кувейтский динар

5,5375

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0212

100 Ливанских фунтов

0,1126

1 Малазийский ринггит

0,3862

1 Мексиканское песо

0,0832

1 Молдавский лей

0,0885

1 Египетский фунт

0,0907

1 Норвежская крона

0,1706

100 Узбекских сум

0,0155

1 Польский злотый

0,3792

1 Сингапурский доллар

1,2273

1 Саудовский риал

0,4530

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2599

1 Турецкая лира

0,0982

1 Тайваньский доллар

0,0572

1 Таджикский сомони

0,1521

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0577

100 Японских йен

1,2698

1 Новозеландский доллар

1,0786

Золото (1 унция)

3138,4380

Серебро (1 унция)

37,1645

Платина (1 унция)

1617,0145

Палладий (1 унция)

3242,8860
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (17.06.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (17.06.2022)

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