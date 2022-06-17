Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.06.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,8%, до 1,7895, курс рубля упал на 1,7%, до 0,0292 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,7895
|
1 Российский рубль
|
0,0292
|
1 Австралийский доллар
|
1,1935
|
1 Аргентинское песо
|
0,0138
|
1 Белорусский рубль
|
0,6186
|
1 Бразильский реал
|
0,3362
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1064
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1324
|
1 Чешская крона
|
0,0724
|
100 Чилийских песо
|
0,1962
|
1 Китайский юань
|
0,2537
|
1 Датская крона
|
0,2406
|
1 Грузинский лари
|
0,5828
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0218
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0920
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0115
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1674
|
1 Швейцарский франк
|
1,7542
|
1 Израильский шекель
|
0,4924
|
1 Канадский доллар
|
1,3132
|
1 Кувейтский динар
|
5,5375
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0212
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1126
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3862
|
1 Мексиканское песо
|
0,0832
|
1 Молдавский лей
|
0,0885
|
1 Египетский фунт
|
0,0907
|
1 Норвежская крона
|
0,1706
|
100 Узбекских сум
|
0,0155
|
1 Польский злотый
|
0,3792
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2273
|
1 Саудовский риал
|
0,4530
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2599
|
1 Турецкая лира
|
0,0982
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0572
|
1 Таджикский сомони
|
0,1521
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0577
|
100 Японских йен
|
1,2698
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0786
|
Золото (1 унция)
|
3138,4380
|
Серебро (1 унция)
|
37,1645
|
Платина (1 унция)
|
1617,0145
|
Палладий (1 унция)
|
3242,8860