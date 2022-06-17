Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.06.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.06.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,8%, до 1,7895, курс рубля упал на 1,7%, до 0,0292 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,7895 1 Российский рубль 0,0292 1 Австралийский доллар 1,1935 1 Аргентинское песо 0,0138 1 Белорусский рубль 0,6186 1 Бразильский реал 0,3362 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1064 100 Вон Республики Корея 0,1324 1 Чешская крона 0,0724 100 Чилийских песо 0,1962 1 Китайский юань 0,2537 1 Датская крона 0,2406 1 Грузинский лари 0,5828 1 Гонконгский доллар 0,2166 1 Индийская рупия 0,0218 1 Британский фунт стерлингов 2,0920 100 Индонезийских рупий 0, 0115 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1674 1 Швейцарский франк 1,7542 1 Израильский шекель 0,4924 1 Канадский доллар 1,3132 1 Кувейтский динар 5,5375 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0212 100 Ливанских фунтов 0,1126 1 Малазийский ринггит 0,3862 1 Мексиканское песо 0,0832 1 Молдавский лей 0,0885 1 Египетский фунт 0,0907 1 Норвежская крона 0,1706 100 Узбекских сум 0,0155 1 Польский злотый 0,3792 1 Сингапурский доллар 1,2273 1 Саудовский риал 0,4530 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2599 1 Турецкая лира 0,0982 1 Тайваньский доллар 0,0572 1 Таджикский сомони 0,1521 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0577 100 Японских йен 1,2698 1 Новозеландский доллар 1,0786 Золото (1 унция) 3138,4380 Серебро (1 унция) 37,1645 Платина (1 унция) 1617,0145 Палладий (1 унция) 3242,8860 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (17.06.2022)