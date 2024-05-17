Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.05.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.05.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,27% - до 1,8455 маната, курс рубля не изменился и составил 0,0187 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8455 1 Российский рубль 0,0187 1 Австралийский доллар 1,1325 1 Аргентинское песо 0,0019 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3314 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0933 100 Вон Республики Корея 0,1252 1 Чешская крона 0,0748 100 Чилийских песо 0,1893 1 Китайский юань 0,2352 1 Датская крона 0,2474 1 Грузинский лари 0,6160 1 Гонконгский доллар 0,2179 1 Индийская рупия 0,0204 1 Британский фунт стерлингов 2,1513 100 Индонезийских рупий 0,0106 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1584 1 Швейцарский франк 1,8737 1 Израильский шекель 0,4600 1 Канадский доллар 1,2477 1 Кувейтский динар 5,5331 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0192 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3629 1 Мексиканское песо 0,1017 1 Молдавский лей 0,0959 1 Египетский фунт 0,0362 1 Норвежская крона 0,1586 100 Узбекских сумов 0,0134 1 Польский злотый 0,4326 1 Сингапурский доллар 1,2615 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2546 1 Турецкая лира 0,0527 1 Тайваньский доллар 0,0528 1 Таджикский сомони 0,1557 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0432 100 Японских йен 1,0911 1 Новозеландский доллар 1,0390 Золото (1 унция) 4043,9430 Серебро (1 унция) 50,2954 Платина (1 унция) 1809,3270 Палладиум (1 унция) 1668,9325 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (17.05.2024)