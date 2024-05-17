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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.05.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.05.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
17 мая 2024 г. 09:16
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.05.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,27% - до 1,8455 маната, курс рубля не изменился и составил 0,0187 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8455

1 Российский рубль

0,0187

1 Австралийский доллар

1,1325

1 Аргентинское песо

0,0019

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3314

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0933

100 Вон Республики Корея

0,1252

1 Чешская крона

0,0748

100 Чилийских песо

0,1893

1 Китайский юань

0,2352

1 Датская крона

0,2474

1 Грузинский лари

0,6160

1 Гонконгский доллар

0,2179

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,1513

100 Индонезийских рупий

0,0106

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1584

1 Швейцарский франк

1,8737

1 Израильский шекель

0,4600

1 Канадский доллар

1,2477

1 Кувейтский динар

5,5331

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0192

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3629

1 Мексиканское песо

0,1017

1 Молдавский лей

0,0959

1 Египетский фунт

0,0362

1 Норвежская крона

0,1586

100 Узбекских сумов

0,0134

1 Польский злотый

0,4326

1 Сингапурский доллар

1,2615

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2546

1 Турецкая лира

0,0527

1 Тайваньский доллар

0,0528

1 Таджикский сомони

0,1557

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0432

100 Японских йен

1,0911

1 Новозеландский доллар

1,0390

Золото (1 унция)

4043,9430

Серебро (1 унция)

50,2954

Платина (1 унция)

1809,3270

Палладиум (1 унция)

1668,9325
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (17.05.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (17.05.2024)

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