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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.05.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.05.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
17 мая 2022 г. 09:31
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.05.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,39%, до 1,7751, курс рубля - на 0,76%, до 0,0265 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,7751

1 Российский рубль

0,0265

1 Австралийский доллар

1,1913

1 Аргентинское песо

0,0144

1 Белорусский рубль

0,6186

1 Бразильский реал

0,3359

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1054

100 Вон Республики Корея

0,1331

1 Чешская крона

0,0718

100 Чилийских песо

0,1982

1 Китайский юань

0,2507

1 Датская крона

0,2385

1 Грузинский лари

0,5714

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0219

1 Британский фунт стерлингов

2,0987

100 Индонезийских рупий

0,0116

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1693

1 Швейцарский франк

1,6969

1 Израильский шекель

0,5022

1 Канадский доллар

1,3253

1 Кувейтский динар

5,5384

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0204

100 Ливанских фунтов

0,1124

1 Малазийский ринггит

0,3867

1 Мексиканское песо

0,0849

1 Молдавский лей

0,0897

1 Египетский фунт

0,0930

1 Норвежская крона

0,1746

100 Узбекских сум

0,0152

1 Польский злотый

0,3814

1 Сингапурский доллар

1,2226

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2661

1 Турецкая лира

0,1087

1 Тайваньский доллар

0,0572

1 Таджикский сомони

0,1362

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0578

100 Японских йен

1,3137

1 Новозеландский доллар

1,0770

Золото (1 унция)

3100,7490

Серебро (1 унция)

36,6957

Платина (1 унция)

1605,8200

Палладий (1 унция)

3402,5670
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (17.05.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (17.05.2022)

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