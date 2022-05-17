Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.05.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,39%, до 1,7751, курс рубля - на 0,76%, до 0,0265 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,7751
|
1 Российский рубль
|
0,0265
|
1 Австралийский доллар
|
1,1913
|
1 Аргентинское песо
|
0,0144
|
1 Белорусский рубль
|
0,6186
|
1 Бразильский реал
|
0,3359
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1054
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1331
|
1 Чешская крона
|
0,0718
|
100 Чилийских песо
|
0,1982
|
1 Китайский юань
|
0,2507
|
1 Датская крона
|
0,2385
|
1 Грузинский лари
|
0,5714
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0219
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0987
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0116
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1693
|
1 Швейцарский франк
|
1,6969
|
1 Израильский шекель
|
0,5022
|
1 Канадский доллар
|
1,3253
|
1 Кувейтский динар
|
5,5384
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0039
|
1 Киргизский сом
|
0,0204
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1124
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3867
|
1 Мексиканское песо
|
0,0849
|
1 Молдавский лей
|
0,0897
|
1 Египетский фунт
|
0,0930
|
1 Норвежская крона
|
0,1746
|
100 Узбекских сум
|
0,0152
|
1 Польский злотый
|
0,3814
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2226
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2661
|
1 Турецкая лира
|
0,1087
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0572
|
1 Таджикский сомони
|
0,1362
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0578
|
100 Японских йен
|
1,3137
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0770
|
Золото (1 унция)
|
3100,7490
|
Серебро (1 унция)
|
36,6957
|
Платина (1 унция)
|
1605,8200
|
Палладий (1 унция)
|
3402,5670