Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.05.2021)

По данным ЦБА, курс евро понизился на 0,10%

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,10% - до 2,0621 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0230 маната.