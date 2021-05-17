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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.05.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.05.2021) По данным ЦБА, курс евро понизился на 0,10%
Финансы
17 мая 2021 г. 09:59
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.05.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,10% - до 2,0621 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0230 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2,0621

1 Российский рубль

0,0230

1 Австралийский доллар

1,3272

1 Аргентинское песо

0,0181

1 Белорусский рубль

0,6746

1 Бразильский реал

0,3224

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1200

100 Вон Республики Корея

0,1499

1 Чешская крона

0,0810

100 Чилийских песо

0,2427

1 Китайский юань

0,2640

1 Датская крона

0,2773

1 Грузинский лари

0,4982

1 Гонконгский доллар

0,2189

1 Индийская рупия

0,0232

1 Британский фунт стерлингов

2,3947

100 Индонезийских рупий

0,0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,2037

1 Швейцарский франк

1,8838

1 Израильский шекель

0,5198

1 Канадский доллар

1,4018

1 Кувейтский динар

5,6477

1 Казахстанский тенге

0.0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1128

1 Малазийский ринггит

0,4112

1 Мексиканское песо

0,0852

1 Молдавский лей

0,0958

1 Египетский фунт

0,1085

1 Норвежская крона

0,2059

100 Узбекских сум

0,0161

1 Польский злотый

0,4554

1 Сингапурский доллар

1,2729

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4458

1 Турецкая лира

0,2013

1 Тайваньский доллар

0,0606

1 Таджикский сомони

0,1503

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0617

100 Японских йен

1,5542

1 Новозеландский доллар

1,2264

Золото (1 унция)

3149,8790

Серебро (1 унция)

46,9986

Платина (1 унция)

2094,9695

Палладий (1 унция)

4943,8210
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (17.05.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (17.05.2021)

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