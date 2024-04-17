Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.04.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.04.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,07% - до 1,8055 маната, курс рубля понизился 0,6% - до 0,0180 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8055 1 Российский рубль 0,0180 1 Австралийский доллар 1,0896 1 Аргентинское песо 0,0020 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3219 1 Дирхам ОАЭ 0,4629 1 Южноафриканский рэнд 0,0893 100 Вон Республики Корея 0,1226 1 Чешская крона 0,0717 100 Чилийских песо 0,1732 1 Китайский юань 0,2348 1 Датская крона 0,2420 1 Грузинский лари 0,6367 1 Гонконгский доллар 0,2171 1 Индийская рупия 0,0203 1 Британский фунт стерлингов 2,1122 100 Индонезийских рупий 0,0105 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1552 1 Швейцарский франк 1,8631 1 Израильский шекель 0,4526 1 Канадский доллар 1,2299 1 Кувейтский динар 5,5153 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0191 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3547 1 Мексиканское песо 0,0999 1 Молдавский лей 0,0955 1 Египетский фунт 0,0350 1 Норвежская крона 0,1547 100 Узбекских сумов 0,0134 1 Польский злотый 0,4135 1 Сингапурский доллар 1,2460 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2342 1 Турецкая лира 0,0522 1 Тайваньский доллар 0,0523 1 Таджикский сомони 0,1555 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0430 100 Японских йен 1,0993 1 Новозеландский доллар 1,0031 Золото (1 унция) 4047,5385 Серебро (1 унция) 48,0140 Платина (1 унция) 1619,2415 Палладиум (1 унция) 1735,3005 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (17.04.2024)