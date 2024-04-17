О нас

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.04.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.04.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
17 апреля 2024 г. 09:43
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.04.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,07% - до 1,8055 маната, курс рубля понизился 0,6% - до 0,0180 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8055

1 Российский рубль

0,0180

1 Австралийский доллар

1,0896

1 Аргентинское песо

0,0020

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3219

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,0893

100 Вон Республики Корея

0,1226

1 Чешская крона

0,0717

100 Чилийских песо

0,1732

1 Китайский юань

0,2348

1 Датская крона

0,2420

1 Грузинский лари

0,6367

1 Гонконгский доллар

0,2171

1 Индийская рупия

0,0203

1 Британский фунт стерлингов

2,1122

100 Индонезийских рупий

0,0105

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1552

1 Швейцарский франк

1,8631

1 Израильский шекель

0,4526

1 Канадский доллар

1,2299

1 Кувейтский динар

5,5153

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0191

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3547

1 Мексиканское песо

0,0999

1 Молдавский лей

0,0955

1 Египетский фунт

0,0350

1 Норвежская крона

0,1547

100 Узбекских сумов

0,0134

1 Польский злотый

0,4135

1 Сингапурский доллар

1,2460

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2342

1 Турецкая лира

0,0522

1 Тайваньский доллар

0,0523

1 Таджикский сомони

0,1555

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0430

100 Японских йен

1,0993

1 Новозеландский доллар

1,0031

Золото (1 унция)

4047,5385

Серебро (1 унция)

48,0140

Платина (1 унция)

1619,2415

Палладиум (1 унция)

1735,3005
Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке CBA currency exchange rates (17.04.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (17.04.2024)

Экслюзивные новости

Стефан Антич: Отношения между Баку и Белградом имеют устойчивую тенденцию к росту
Стефан Антич: Отношения между Баку и Белградом имеют устойчивую тенденцию к росту
16 апреля 2024 г. 11:42
Эксперт: СОР29 может стать краеугольным камнем в достижении климатических целей
Эксперт: СОР29 может стать краеугольным камнем в достижении климатических целей
16 апреля 2024 г. 11:32
Эксперт: Переход на водородную энергетику требует политических инициатив
Эксперт: Переход на водородную энергетику требует политических инициатив
15 апреля 2024 г. 15:03
Германия в этом году отказала в убежище 279 гражданам Азербайджана
Германия в этом году отказала в убежище 279 гражданам Азербайджана
10 апреля 2024 г. 12:48
Британский эксперт: Изменение климата - это затрагивающая всех и каждого глобальная проблема
Британский эксперт: Изменение климата - это затрагивающая всех и каждого глобальная проблема
9 апреля 2024 г. 14:32
Азеркосмос: Страховая выплата за спутник Azersky получена в полном объеме
"Азеркосмос": Страховая выплата за спутник Azersky получена в полном объеме
8 апреля 2024 г. 15:56
Гошгар Тахмазли: В Азербайджане будут созданы свободные от зоонозных заболеваний зоны
Гошгар Тахмазли: В Азербайджане будут созданы свободные от зоонозных заболеваний зоны
6 апреля 2024 г. 17:29
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
6 апреля 2024 г. 12:59
Драган Комич: Мобилизация финансовых ресурсов и сохранение экосистем - ключевые вопросы для COP29
Драган Комич: Мобилизация финансовых ресурсов и сохранение экосистем - ключевые вопросы для COP29
5 апреля 2024 г. 13:36
Министр: Для многих европейских стран доступ к азербайджанскому газу – критическая необходимость
ФотоМинистр: Для многих европейских стран доступ к азербайджанскому газу – критическая необходимость
4 апреля 2024 г. 10:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi