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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.04.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.04.2023) Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,74%, составив 1,8679 маната, курс рубля – на 0,48% - до 0,0207 маната.
Финансы
17 апреля 2023 г. 09:32
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.04.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,74%, составив 1,8679 маната, курс рубля – на 0,48% - до 0,0207 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8679

1 Российский рубль

0,0207

1 Австралийский доллар

1,1410

1 Аргентинское песо

0,0079

1 Белорусский рубль

0,6734

1 Бразильский реал

0,3464

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,0941

100 Вон Республики Корея

0,1294

1 Чешская крона

0,0801

100 Чилийских песо

0,2133

1 Китайский юань

0,2472

1 Датская крона

0,2507

1 Грузинский лари

0,6751

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0207

1 Британский фунт стерлингов

2,1105

100 Индонезийских рупий

0,0115

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1646

1 Швейцарский франк

1,9012

1 Израильский шекель

0,4644

1 Канадский доллар

1,2729

1 Кувейтский динар

5,5516

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0194

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3847

1 Мексиканское песо

0,0946

1 Молдавский лей

0,0945

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1638

100 Узбекских сумов

0,0149

1 Польский злотый

0,4022

1 Сингапурский доллар

1,2763

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3028

1 Турецкая лира

0,0877

1 Тайваньский доллар

0,0557

1 Таджикский сомони

0,1559

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,2683

1 Новозеландский доллар

1,0537

Золото (1 унция)

3407,8030

Серебро (1 унция)

43,0387

Платина (1 унция)

1771,3745

Палладий (1 унция)

2548,1470
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (17.04.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (17.04.2023)

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