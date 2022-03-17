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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.03.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.03.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысилась на 0,61% - до 1,8759, курс рубля вырос на 14,2% - до 0,0177 маната.
Финансы
17 марта 2022 г. 09:24
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.03.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысилась на 0,61% - до 1,8759, курс рубля вырос на 14,2% - до 0,0177 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,8759

1 Российский рубль

0,0177

1 Австралийский доллар

1,2441

1 Аргентинское песо

0,0155

1 Белорусский рубль

0,6186

1 Бразильский реал

0,3349

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1139

100 Вон Республики Корея

0,1398

1 Чешская крона

0,0761

100 Чилийских песо

0,2128

1 Китайский юань

0,2678

1 Датская крона

0,2521

1 Грузинский лари

0,5270

1 Гонконгский доллар

0,2174

1 Индийская рупия

0,0224

1 Британский фунт стерлингов

2,2368

100 Индонезийских рупий

0,0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1803

1 Швейцарский франк

1,8088

1 Израильский шекель

0,5229

1 Канадский доллар

1,3411

1 Кувейтский динар

5,5916

1 Казахстанский тенге

0,0034

1 Киргизский сом

0,0163

100 Ливанских фунтов

0,1128

1 Малазийский ринггит

0,4057

1 Мексиканское песо

0,0825

1 Молдавский лей

0,0922

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,1910

100 Узбекских сум

0,0155

1 Польский злотый

0,4021

1 Сингапурский доллар

1,2524

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3483

1 Турецкая лира

0,1162

1 Тайваньский доллар

0,0597

1 Таджикский сомони

0,1402

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0563

100 Японских йен

1,4316

1 Новозеландский доллар

1,1637

Золото (1 унция)

3290,4435

Серебро (1 унция)

42,9637

Платина (1 унция)

1739,3720

Палладий (1 унция)

4180,6570
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (17.03.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (17.03.2022)

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