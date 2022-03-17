Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.03.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.03.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысилась на 0,61% - до 1,8759, курс рубля вырос на 14,2% - до 0,0177 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысилась на 0,61% - до 1,8759, курс рубля вырос на 14,2% - до 0,0177 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,8759 1 Российский рубль 0,0177 1 Австралийский доллар 1,2441 1 Аргентинское песо 0,0155 1 Белорусский рубль 0,6186 1 Бразильский реал 0,3349 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1139 100 Вон Республики Корея 0,1398 1 Чешская крона 0,0761 100 Чилийских песо 0,2128 1 Китайский юань 0,2678 1 Датская крона 0,2521 1 Грузинский лари 0,5270 1 Гонконгский доллар 0,2174 1 Индийская рупия 0,0224 1 Британский фунт стерлингов 2,2368 100 Индонезийских рупий 0,0119 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1803 1 Швейцарский франк 1,8088 1 Израильский шекель 0,5229 1 Канадский доллар 1,3411 1 Кувейтский динар 5,5916 1 Казахстанский тенге 0,0034 1 Киргизский сом 0,0163 100 Ливанских фунтов 0,1128 1 Малазийский ринггит 0,4057 1 Мексиканское песо 0,0825 1 Молдавский лей 0,0922 1 Египетский фунт 0,1082 1 Норвежская крона 0,1910 100 Узбекских сум 0,0155 1 Польский злотый 0,4021 1 Сингапурский доллар 1,2524 1 Саудовский риал 0,4531 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3483 1 Турецкая лира 0,1162 1 Тайваньский доллар 0,0597 1 Таджикский сомони 0,1402 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0563 100 Японских йен 1,4316 1 Новозеландский доллар 1,1637 Золото (1 унция) 3290,4435 Серебро (1 унция) 42,9637 Платина (1 унция) 1739,3720 Палладий (1 унция) 4180,6570 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (17.03.2022)