Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.03.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро упал на 0,3% - до 2,0232 маната, курс рубля сохранился 0,0233 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
2,0292
|
1 Российский рубль
|
0,0233
|
1 Австралийский доллар
|
1,3149
|
1 Аргентинское песо
|
0,0187
|
1 Белорусский рубль
|
0,6570
|
1 Бразильский реал
|
0,3022
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1142
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1502
|
1 Чешская крона
|
0,0774
|
100 Чилийских песо
|
0,2333
|
1 Китайский юань
|
0,2614
|
1 Датская крона
|
0,2721
|
1 Грузинский лари
|
0,5119
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2189
|
1 Индийская рупия
|
0,0234
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3619
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0118
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1999
|
1 Швейцарский франк
|
1,8363
|
1 Израильский шекель
|
0,5168
|
1 Канадский доллар
|
1,3650
|
1 Кувейтский динар
|
5,6305
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0041
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1120
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4129
|
1 Мексиканское песо
|
0,0824
|
1 Молдавский лей
|
0,0965
|
1 Египетский фунт
|
0,1082
|
1 Норвежская крона
|
0,2003
|
100 Узбекских сум
|
0,0161
|
1 Польский злотый
|
0,4402
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2624
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4300
|
1 Турецкая лира
|
0,2268
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0600
|
1 Таджикский сомони
|
0,1505
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0613
|
100 Японских йен
|
1,5581
|
1 Новозеландский доллар
|
1,2212
|
Золото (1 унция)
|
2953,5290
|
Серебро (1 унция)
|
44,0632
|
Платина (1 унция)
|
2061,2500
|
Палладий (1 унция)
|
4238,5250