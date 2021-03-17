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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.03.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.03.2021) По данным ЦБА курс евро упал на 0,3%
Финансы
17 марта 2021 г. 09:35
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.03.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро упал на 0,3% - до 2,0232 маната, курс рубля сохранился 0,0233 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

2,0292

1 Российский рубль

0,0233

1 Австралийский доллар

1,3149

1 Аргентинское песо

0,0187

1 Белорусский рубль

0,6570

1 Бразильский реал

0,3022

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1142

100 Вон Республики Корея

0,1502

1 Чешская крона

0,0774

100 Чилийских песо

0,2333

1 Китайский юань

0,2614

1 Датская крона

0,2721

1 Грузинский лари

0,5119

1 Гонконгский доллар

0,2189

1 Индийская рупия

0,0234

1 Британский фунт стерлингов

2,3619

100 Индонезийских рупий

0,0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1999

1 Швейцарский франк

1,8363

1 Израильский шекель

0,5168

1 Канадский доллар

1,3650

1 Кувейтский динар

5,6305

1 Казахстанский тенге

0,0041

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1120

1 Малазийский ринггит

0,4129

1 Мексиканское песо

0,0824

1 Молдавский лей

0,0965

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,2003

100 Узбекских сум

0,0161

1 Польский злотый

0,4402

1 Сингапурский доллар

1,2624

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4300

1 Турецкая лира

0,2268

1 Тайваньский доллар

0,0600

1 Таджикский сомони

0,1505

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0613

100 Японских йен

1,5581

1 Новозеландский доллар

1,2212

Золото (1 унция)

2953,5290

Серебро (1 унция)

44,0632

Платина (1 унция)

2061,2500

Палладий (1 унция)

4238,5250
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (17.03.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (17.03.2021)

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