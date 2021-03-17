Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.03.2021)

По данным ЦБА курс евро упал на 0,3%

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро упал на 0,3% - до 2,0232 маната, курс рубля сохранился 0,0233 маната.