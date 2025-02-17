Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.02.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,6% - до 1,7844 маната, курс 100 российских рублей понизился на 2% - до 1,8611 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,7844
|
100 российских рублей
|
1,8611
|
1 австралийский доллар
|
1,0826
|
1 белорусский рубль
|
0,5015
|
1 болгарский лев
|
0,9121
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1181
|
1 чешская крона
|
0,0713
|
1 китайский юань
|
0,2346
|
1 датская крона
|
0,2392
|
1 грузинский лари
|
0,6011
|
1 гонконгский доллар
|
0,2185
|
1 индийская рупия
|
0,0196
|
1 британский фунт
|
2,1414
|
10 000 иранских риалов
|
0,0255
|
1 шведская крона
|
0,1590
|
1 швейцарский франк
|
1,8898
|
1 израильский шекель
|
0,4791
|
1 канадский доллар
|
1,2001
|
1 кувейтский динар
|
5,5097
|
100 казахстанских тенге
|
0,3417
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,4437
|
1 молдавский лей
|
0,0910
|
1 норвежская крона
|
0,1530
|
100 узбекских сомов
|
0,0131
|
100 пакистанских рупий
|
0,6091
|
1 польский злотый
|
0,4288
|
1 румынский лей
|
0,3585
|
1 сербский динар
|
0,0152
|
1 сингапурский доллар
|
1,2700
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4533
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,2278
|
1 Турецкая лира
|
0,0470
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0409
|
100 Японских йен
|
1,1208
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9759
|
Золото
|
4929,8045
|
Серебро
|
55,0605
|
Платина
|
1683,1785
|
Палладий
|
1668,3460