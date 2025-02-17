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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.02.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.02.2025) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
17 февраля 2025 г. 09:12
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.02.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,6% - до 1,7844 маната, курс 100 российских рублей понизился на 2% - до 1,8611 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,7844

100 российских рублей

1,8611

1 австралийский доллар

1,0826

1 белорусский рубль

0,5015

1 болгарский лев

0,9121

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1181

1 чешская крона

0,0713

1 китайский юань

0,2346

1 датская крона

0,2392

1 грузинский лари

0,6011

1 гонконгский доллар

0,2185

1 индийская рупия

0,0196

1 британский фунт

2,1414

10 000 иранских риалов

0,0255

1 шведская крона

0,1590

1 швейцарский франк

1,8898

1 израильский шекель

0,4791

1 канадский доллар

1,2001

1 кувейтский динар

5,5097

100 казахстанских тенге

0,3417

1 катарский риал

0,4663

1 киргизский сом

0,0195

100 венгерских форинтов

0,4437

1 молдавский лей

0,0910

1 норвежская крона

0,1530

100 узбекских сомов

0,0131

100 пакистанских рупий

0,6091

1 польский злотый

0,4288

1 румынский лей

0,3585

1 сербский динар

0,0152

1 сингапурский доллар

1,2700

1 Риал Саудовской Аравии

0,4533

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,2278

1 Турецкая лира

0,0470

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0409

100 Японских йен

1,1208

1 Новозеландский доллар

0,9759

Золото

4929,8045

Серебро

55,0605

Платина

1683,1785

Палладий

1668,3460
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (17.02.2025)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (17.02.2025)

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