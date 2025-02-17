Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.02.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.02.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

https://static.report.az/photo/b567f9ae-1787-3b43-9a1f-07ad29b8566b.jpg https://static.report.az/photo/b567f9ae-1787-3b43-9a1f-07ad29b8566b.jpg

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,6% - до 1,7844 маната, курс 100 российских рублей понизился на 2% - до 1,8611 маната. Валюта Курс 1 доллар США 1,7000 1 евро 1,7844 100 российских рублей 1,8611 1 австралийский доллар 1,0826 1 белорусский рубль 0,5015 1 болгарский лев 0,9121 1 дирхам ОАЭ 0,4628 100 южнокорейских вон 0,1181 1 чешская крона 0,0713 1 китайский юань 0,2346 1 датская крона 0,2392 1 грузинский лари 0,6011 1 гонконгский доллар 0,2185 1 индийская рупия 0,0196 1 британский фунт 2,1414 10 000 иранских риалов 0,0255 1 шведская крона 0,1590 1 швейцарский франк 1,8898 1 израильский шекель 0,4791 1 канадский доллар 1,2001 1 кувейтский динар 5,5097 100 казахстанских тенге 0,3417 1 катарский риал 0,4663 1 киргизский сом 0,0195 100 венгерских форинтов 0,4437 1 молдавский лей 0,0910 1 норвежская крона 0,1530 100 узбекских сомов 0,0131 100 пакистанских рупий 0,6091 1 польский злотый 0,4288 1 румынский лей 0,3585 1 сербский динар 0,0152 1 сингапурский доллар 1,2700 1 Риал Саудовской Аравии 0,4533 1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ) 2,2278 1 Турецкая лира 0,0470 1 Туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0409 100 Японских йен 1,1208 1 Новозеландский доллар 0,9759 Золото 4929,8045 Серебро 55,0605 Платина 1683,1785 Палладий 1668,3460 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (17.02.2025)

Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (17.02.2025)