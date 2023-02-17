Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.02.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.02.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,65%, составив 1,8085 маната, курс рубля на 0,44% - до 0,0227 маната.

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Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,65%, составив 1,8085 маната, курс рубля на 0,44% - до 0,0227 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8085 1 Российский рубль 0,0227 1 Австралийский доллар 1,1631 1 Аргентинское песо 0,0088 1 Белорусский рубль 0,6735 1 Бразильский реал 0,3257 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0933 100 Вон Республики Корея 0,1308 1 Чешская крона 0,0764 100 Чилийских песо 0,2146 1 Китайский юань 0,2472 1 Датская крона 0,2428 1 Грузинский лари 0,6445 1 Гонконгский доллар 0,2166 1 Индийская рупия 0,0205 1 Британский фунт стерлингов 2,0316 100 Индонезийских рупий 0,0112 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1620 1 Швейцарский франк 1,8300 1 Израильский шекель 0,4791 1 Канадский доллар 1,2606 1 Кувейтский динар 5,5443 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0195 100 Ливанских фунтов 0,0113 1 Малазийский ринггит 0,3836 1 Мексиканское песо 0,0914 1 Молдавский лей 0,0908 1 Египетский фунт 0,0556 1 Норвежская крона 0,1651 100 Узбекских сум 0,0150 1 Польский злотый 0,3789 1 Сингапурский доллар 1,2689 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2721 1 Турецкая лира 0,0901 1 Тайваньский доллар 0,0559 1 Таджикский сомони 0,1656 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0462 100 Японских йен 1,2620 1 Новозеландский доллар 1,0577 Золото (1 унция) 3104,5740 Серебро (1 унция) 36,4749 Платина (1 унция) 1563,9490 Палладий (1 унция) 2544,4240 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (17.02.2023)