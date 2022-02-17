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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.02.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.02.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
17 февраля 2022 г. 09:39
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.02.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,3% - до 1,9287, курс рубля на 0,89% - до 0,0224 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9287

1 Российский рубль

0,0224

1 Австралийский доллар

1,2193

1 Аргентинское песо

0,0160

1 Белорусский рубль

0,6648

1 Бразильский реал

0,3314

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1129

100 Вон Республики Корея

0,1419

1 Чешская крона

0,0791

100 Чилийских песо

0,2126

1 Китайский юань

0,2683

1 Датская крона

0,2592

1 Грузинский лари

0,5657

1 Гонконгский доллар

0,2179

1 Индийская рупия

0,0226

1 Британский фунт стерлингов

2,3075

100 Индонезийских рупий

0,0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1823

1 Швейцарский франк

1,8439

1 Израильский шекель

0,5332

1 Канадский доллар

1,3362

1 Кувейтский динар

5,6182

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1124

1 Малазийский ринггит

0,4060

1 Мексиканское песо

0,0837

1 Молдавский лей

0,0947

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,1907

100 Узбекских сум

0,0157

1 Польский злотый

0,4274

1 Сингапурский доллар

1,2642

1 Саудовский риал

0,4530

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3847

1 Турецкая лира

0,1249

1 Тайваньский доллар

0,0610

1 Таджикский сомони

0,1506

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0604

100 Японских йен

1,4754

1 Новозеландский доллар

1,1348

Золото (1 унция)

3186,5905

Серебро (1 унция)

39,9935

Платина (1 унция)

1804,7285

Палладий (1 унция)

3940,7020
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (17.02.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (17.02.2022)

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