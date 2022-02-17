Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.02.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,3% - до 1,9287, курс рубля на 0,89% - до 0,0224 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,9287
|
1 Российский рубль
|
0,0224
|
1 Австралийский доллар
|
1,2193
|
1 Аргентинское песо
|
0,0160
|
1 Белорусский рубль
|
0,6648
|
1 Бразильский реал
|
0,3314
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1129
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1419
|
1 Чешская крона
|
0,0791
|
100 Чилийских песо
|
0,2126
|
1 Китайский юань
|
0,2683
|
1 Датская крона
|
0,2592
|
1 Грузинский лари
|
0,5657
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2179
|
1 Индийская рупия
|
0,0226
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3075
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0119
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1823
|
1 Швейцарский франк
|
1,8439
|
1 Израильский шекель
|
0,5332
|
1 Канадский доллар
|
1,3362
|
1 Кувейтский динар
|
5,6182
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1124
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4060
|
1 Мексиканское песо
|
0,0837
|
1 Молдавский лей
|
0,0947
|
1 Египетский фунт
|
0,1082
|
1 Норвежская крона
|
0,1907
|
100 Узбекских сум
|
0,0157
|
1 Польский злотый
|
0,4274
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2642
|
1 Саудовский риал
|
0,4530
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3847
|
1 Турецкая лира
|
0,1249
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0610
|
1 Таджикский сомони
|
0,1506
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0604
|
100 Японских йен
|
1,4754
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1348
|
Золото (1 унция)
|
3186,5905
|
Серебро (1 унция)
|
39,9935
|
Платина (1 унция)
|
1804,7285
|
Палладий (1 унция)
|
3940,7020