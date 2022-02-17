Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.02.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.02.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,3% - до 1,9287, курс рубля на 0,89% - до 0,0224 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9287 1 Российский рубль 0,0224 1 Австралийский доллар 1,2193 1 Аргентинское песо 0,0160 1 Белорусский рубль 0,6648 1 Бразильский реал 0,3314 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1129 100 Вон Республики Корея 0,1419 1 Чешская крона 0,0791 100 Чилийских песо 0,2126 1 Китайский юань 0,2683 1 Датская крона 0,2592 1 Грузинский лари 0,5657 1 Гонконгский доллар 0,2179 1 Индийская рупия 0,0226 1 Британский фунт стерлингов 2,3075 100 Индонезийских рупий 0,0119 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1823 1 Швейцарский франк 1,8439 1 Израильский шекель 0,5332 1 Канадский доллар 1,3362 1 Кувейтский динар 5,6182 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1124 1 Малазийский ринггит 0,4060 1 Мексиканское песо 0,0837 1 Молдавский лей 0,0947 1 Египетский фунт 0,1082 1 Норвежская крона 0,1907 100 Узбекских сум 0,0157 1 Польский злотый 0,4274 1 Сингапурский доллар 1,2642 1 Саудовский риал 0,4530 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3847 1 Турецкая лира 0,1249 1 Тайваньский доллар 0,0610 1 Таджикский сомони 0,1506 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0604 100 Японских йен 1,4754 1 Новозеландский доллар 1,1348 Золото (1 унция) 3186,5905 Серебро (1 унция) 39,9935 Платина (1 унция) 1804,7285 Палладий (1 унция) 3940,7020 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (17.02.2022)