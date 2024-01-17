Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.01.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.01.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,4% - до 1,8482 маната, курс рубля на 0,5%, составив 0,0193 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8482 1 Российский рубль 0,0193 1 Австралийский доллар 1,1171 1 Аргентинское песо 0,0021 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3450 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0895 100 Вон Республики Корея 0,1263 1 Чешская крона 0,0747 100 Чилийских песо 0,1837 1 Китайский юань 0,2363 1 Датская крона 0,2478 1 Грузинский лари 0,6398 1 Гонконгский доллар 0,2172 1 Индийская рупия 0,0205 1 Британский фунт стерлингов 2,1461 100 Индонезийских рупий 0,0109 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1628 1 Швейцарский франк 1,9726 1 Израильский шекель 0,4498 1 Канадский доллар 1,2596 1 Кувейтский динар 5,5225 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0190 100 Ливанских фунтов 0,0113 1 Малазийский ринггит 0,3604 1 Мексиканское песо 0,0985 1 Молдавский лей 0,0963 1 Египетский фунт 0,0550 1 Норвежская крона 0,1623 100 Узбекских сумов 0,0137 1 Польский злотый 0,4208 1 Сингапурский доллар 1,2648 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2638 1 Турецкая лира 0,0564 1 Тайваньский доллар 0,0538 1 Таджикский сомони 0,1556 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0448 100 Японских йен 1,1537 1 Новозеландский доллар 1,0425 Золото (1 унция) 3443,2565 Серебро (1 унция) 38,8561 Платина (1 унция) 1523,8460 Палладиум (1 унция) 1595,0675 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (17.01.2024)