Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.01.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,4% - до 1,8482 маната, курс рубля на 0,5%, составив 0,0193 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8482
|
1 Российский рубль
|
0,0193
|
1 Австралийский доллар
|
1,1171
|
1 Аргентинское песо
|
0,0021
|
1 Белорусский рубль
|
0,5195
|
1 Бразильский реал
|
0,3450
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0895
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1263
|
1 Чешская крона
|
0,0747
|
100 Чилийских песо
|
0,1837
|
1 Китайский юань
|
0,2363
|
1 Датская крона
|
0,2478
|
1 Грузинский лари
|
0,6398
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2172
|
1 Индийская рупия
|
0,0205
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1461
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0109
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1628
|
1 Швейцарский франк
|
1,9726
|
1 Израильский шекель
|
0,4498
|
1 Канадский доллар
|
1,2596
|
1 Кувейтский динар
|
5,5225
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0190
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3604
|
1 Мексиканское песо
|
0,0985
|
1 Молдавский лей
|
0,0963
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1623
|
100 Узбекских сумов
|
0,0137
|
1 Польский злотый
|
0,4208
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2648
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2638
|
1 Турецкая лира
|
0,0564
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0538
|
1 Таджикский сомони
|
0,1556
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0448
|
100 Японских йен
|
1,1537
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0425
|
Золото (1 унция)
|
3443,2565
|
Серебро (1 унция)
|
38,8561
|
Платина (1 унция)
|
1523,8460
|
Палладиум (1 унция)
|
1595,0675