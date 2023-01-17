Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.01.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.01.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,25% - до 1,8403 маната, курс рубля укрепился на 0,41% - до 0,0247 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,8403 1 Российский рубль 0,0247 1 Австралийский доллар 1,1853 1 Аргентинское песо 0,0093 1 Белорусский рубль 0,6735 1 Бразильский реал 0,3300 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0997 100 Вон Республики Корея 0,1374 1 Чешская крона 0,0767 100 Чилийских песо 0,2067 1 Китайский юань 0,2514 1 Датская крона 0,2474 1 Грузинский лари 0,6370 1 Гонконгский доллар 0,2175 1 Индийская рупия 0,0208 1 Британский фунт стерлингов 2,0728 100 Индонезийских рупий 0,0112 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1630 1 Швейцарский франк 1,8369 1 Израильский шекель 0,4983 1 Канадский доллар 1,2687 1 Кувейтский динар 5,5671 1 Казахстанский тенге 0,0037 1 Киргизский сом 0,0199 100 Ливанских фунтов 0,1119 1 Малазийский ринггит 0,3927 1 Мексиканское песо 0,0905 1 Молдавский лей 0,0893 1 Египетский фунт 0,0574 1 Норвежская крона 0,1716 100 Узбекских сум 0,0150 1 Польский злотый 0,3924 1 Сингапурский доллар 0,2863 1 Саудовский риал 0,4526 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2923 1 Турецкая лира 0,0905 1 Тайваньский доллар 0,0561 1 Таджикский сомони 0,1655 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0461 100 Японских йен 1,3212 1 Новозеландский доллар 1,0883 Золото (1 унция) 3249,4990 Серебро (1 унция) 41,1161 Платина (1 унция) 1807,0405 Палладий (1 унция) 2997,8395 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (17.01.2023)