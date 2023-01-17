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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.01.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.01.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
17 января 2023 г. 09:30
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.01.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,25% - до 1,8403 маната, курс рубля укрепился на 0,41% - до 0,0247 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,8403

1 Российский рубль

0,0247

1 Австралийский доллар

1,1853

1 Аргентинское песо

0,0093

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3300

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0997

100 Вон Республики Корея

0,1374

1 Чешская крона

0,0767

100 Чилийских песо

0,2067

1 Китайский юань

0,2514

1 Датская крона

0,2474

1 Грузинский лари

0,6370

1 Гонконгский доллар

0,2175

1 Индийская рупия

0,0208

1 Британский фунт стерлингов

2,0728

100 Индонезийских рупий

0,0112

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1630

1 Швейцарский франк

1,8369

1 Израильский шекель

0,4983

1 Канадский доллар

1,2687

1 Кувейтский динар

5,5671

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0199

100 Ливанских фунтов

0,1119

1 Малазийский ринггит

0,3927

1 Мексиканское песо

0,0905

1 Молдавский лей

0,0893

1 Египетский фунт

0,0574

1 Норвежская крона

0,1716

100 Узбекских сум

0,0150

1 Польский злотый

0,3924

1 Сингапурский доллар

0,2863

1 Саудовский риал

0,4526

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2923

1 Турецкая лира

0,0905

1 Тайваньский доллар

0,0561

1 Таджикский сомони

0,1655

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0461

100 Японских йен

1,3212

1 Новозеландский доллар

1,0883

Золото (1 унция)

3249,4990

Серебро (1 унция)

41,1161

Платина (1 унция)

1807,0405

Палладий (1 унция)

2997,8395
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (17.01.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (17.01.2023)

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