Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.12.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.12.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,19% - до 1,9185, курс рубля - на 0,43% - до 0,0231 маната.

https://static.report.az/photo/03032fe0-eaa2-36a4-832b-a8e20dd646f4.jpg https://static.report.az/photo/03032fe0-eaa2-36a4-832b-a8e20dd646f4.jpg

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,19% - до 1,9185, курс рубля - на 0,43% - до 0,0231 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9185 1 Российский рубль 0,0231 1 Австралийский доллар 1,2169 1 Аргентинское песо 0,0167 1 Белорусский рубль 0,6722 1 Бразильский реал 0,2990 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1061 100 Вон Республики Корея 0,1435 1 Чешская крона 0,0759 100 Чилийских песо 0,1996 1 Китайский юань 0,2670 1 Датская крона 0,2580 1 Грузинский лари 0,5496 1 Гонконгский доллар 0,2178 1 Индийская рупия 0,0223 1 Британский фунт стерлингов 2,2531 100 Индонезийских рупий 0,0119 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1870 1 Швейцарский франк 1,8375 1 Израильский шекель 0,5447 1 Канадский доллар 1,3233 1 Кувейтский динар 5,6093 1 Казахстанский тенге 0,0039 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1125 1 Малазийский ринггит 0,4018 1 Мексиканское песо 0,0807 1 Молдавский лей 0,0959 1 Египетский фунт 0,1082 1 Норвежская крона 0,1884 100 Узбекских сум 0,0157 1 Польский злотый 0,4151 1 Сингапурский доллар 1,2441 1 Саудовский риал 0,4531 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3741 1 Турецкая лира 0,1148 1 Тайваньский доллар 0,0611 1 Таджикский сомони 0,1508 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0625 100 Японских йен 1,4895 1 Новозеландский доллар 1,1501 Золото (1 унция) 3029,2211 Серебро (1 унция) 37,6321 Платина (1 унция) 1570,1370 Палладий (1 унция) 2827,3465 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (16.12.2021)