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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.12.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.12.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,19% - до 1,9185, курс рубля - на 0,43% - до 0,0231 маната.
Финансы
16 декабря 2021 г. 09:21
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.12.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,19% - до 1,9185, курс рубля - на 0,43% - до 0,0231 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9185

1 Российский рубль

0,0231

1 Австралийский доллар

1,2169

1 Аргентинское песо

0,0167

1 Белорусский рубль

0,6722

1 Бразильский реал

0,2990

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1061

100 Вон Республики Корея

0,1435

1 Чешская крона

0,0759

100 Чилийских песо

0,1996

1 Китайский юань

0,2670

1 Датская крона

0,2580

1 Грузинский лари

0,5496

1 Гонконгский доллар

0,2178

1 Индийская рупия

0,0223

1 Британский фунт стерлингов

2,2531

100 Индонезийских рупий

0,0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1870

1 Швейцарский франк

1,8375

1 Израильский шекель

0,5447

1 Канадский доллар

1,3233

1 Кувейтский динар

5,6093

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,4018

1 Мексиканское песо

0,0807

1 Молдавский лей

0,0959

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,1884

100 Узбекских сум

0,0157

1 Польский злотый

0,4151

1 Сингапурский доллар

1,2441

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3741

1 Турецкая лира

0,1148

1 Тайваньский доллар

0,0611

1 Таджикский сомони

0,1508

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0625

100 Японских йен

1,4895

1 Новозеландский доллар

1,1501

Золото (1 унция)

3029,2211

Серебро (1 унция)

37,6321

Платина (1 унция)

1570,1370

Палладий (1 унция)

2827,3465
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (16.12.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (16.12.2021)

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