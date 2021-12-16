Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.12.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,19% - до 1,9185, курс рубля - на 0,43% - до 0,0231 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,9185
|
1 Российский рубль
|
0,0231
|
1 Австралийский доллар
|
1,2169
|
1 Аргентинское песо
|
0,0167
|
1 Белорусский рубль
|
0,6722
|
1 Бразильский реал
|
0,2990
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1061
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1435
|
1 Чешская крона
|
0,0759
|
100 Чилийских песо
|
0,1996
|
1 Китайский юань
|
0,2670
|
1 Датская крона
|
0,2580
|
1 Грузинский лари
|
0,5496
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2178
|
1 Индийская рупия
|
0,0223
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2531
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0119
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1870
|
1 Швейцарский франк
|
1,8375
|
1 Израильский шекель
|
0,5447
|
1 Канадский доллар
|
1,3233
|
1 Кувейтский динар
|
5,6093
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0039
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4018
|
1 Мексиканское песо
|
0,0807
|
1 Молдавский лей
|
0,0959
|
1 Египетский фунт
|
0,1082
|
1 Норвежская крона
|
0,1884
|
100 Узбекских сум
|
0,0157
|
1 Польский злотый
|
0,4151
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2441
|
1 Саудовский риал
|
0,4531
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3741
|
1 Турецкая лира
|
0,1148
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0611
|
1 Таджикский сомони
|
0,1508
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0625
|
100 Японских йен
|
1,4895
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1501
|
Золото (1 унция)
|
3029,2211
|
Серебро (1 унция)
|
37,6321
|
Платина (1 унция)
|
1570,1370
|
Палладий (1 унция)
|
2827,3465