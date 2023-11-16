Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.11.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.11.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

https://static.report.az/photo/1a75ae8a-dd4c-3bfc-8f68-96085e1e1615.png https://static.report.az/photo/1a75ae8a-dd4c-3bfc-8f68-96085e1e1615.png

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,39% - до 1,8421 маната, курс рубля вырос на 1,6% - до 0,0190 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8421 1 Российский рубль 0,0190 1 Австралийский доллар 1,0993 1 Аргентинское песо 0,0048 1 Белорусский рубль 0,5160 1 Бразильский реал 0,3495 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0931 100 Вон Республики Корея 0,1305 1 Чешская крона 0,0754 100 Чилийских песо 0,1915 1 Китайский юань 0,2342 1 Датская крона 0,2469 1 Грузинский лари 0,6305 1 Гонконгский доллар 0,2178 1 Индийская рупия 0,0204 1 Британский фунт стерлингов 2,1066 100 Индонезийских рупий 0,0109 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1607 1 Швейцарский франк 1,9131 1 Израильский шекель 0,4483 1 Канадский доллар 1,2404 1 Кувейтский динар 5,5087 1 Казахстанский тенге 0,0037 1 Киргизский сом 0,0191 100 Ливанских фунтов 0,0113 1 Малазийский ринггит 0,3610 1 Мексиканское песо 0,0982 1 Молдавский лей 0,0950 1 Египетский фунт 0,0550 1 Норвежская крона 0,1566 100 Узбекских сумов 0,0138 1 Польский злотый 0,4185 1 Сингапурский доллар 1,2581 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2548 1 Турецкая лира 0,0593 1 Тайваньский доллар 0,0533 1 Таджикский сомони 0,1557 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0468 100 Японских йен 1,1237 1 Новозеландский доллар 1,0163 Золото (1 унция) 3336,1650 Серебро (1 унция) 39,7875 Платина (1 унция) 1529,2350 Палладий (1 унция) 1751,3230 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (16.11.2023)