О нас

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.11.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.11.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
16 ноября 2023 г. 09:37
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.11.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,39% - до 1,8421 маната, курс рубля вырос на 1,6% - до 0,0190 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8421

1 Российский рубль

0,0190

1 Австралийский доллар

1,0993

1 Аргентинское песо

0,0048

1 Белорусский рубль

0,5160

1 Бразильский реал

0,3495

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0931

100 Вон Республики Корея

0,1305

1 Чешская крона

0,0754

100 Чилийских песо

0,1915

1 Китайский юань

0,2342

1 Датская крона

0,2469

1 Грузинский лари

0,6305

1 Гонконгский доллар

0,2178

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,1066

100 Индонезийских рупий

0,0109

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1607

1 Швейцарский франк

1,9131

1 Израильский шекель

0,4483

1 Канадский доллар

1,2404

1 Кувейтский динар

5,5087

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0191

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3610

1 Мексиканское песо

0,0982

1 Молдавский лей

0,0950

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1566

100 Узбекских сумов

0,0138

1 Польский злотый

0,4185

1 Сингапурский доллар

1,2581

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2548

1 Турецкая лира

0,0593

1 Тайваньский доллар

0,0533

1 Таджикский сомони

0,1557

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0468

100 Японских йен

1,1237

1 Новозеландский доллар

1,0163

Золото (1 унция)

3336,1650

Серебро (1 унция)

39,7875

Платина (1 унция)

1529,2350

Палладий (1 унция)

1751,3230
Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке CBA currency exchange rates (16.11.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (16.11.2023)

Самое важное

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии филиала DOST EVİ в Исмаиллы
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии филиала DOST EVİ в Исмаиллы
15 ноября 2023 г. 17:49
Селекционный центр в Лачыне возрождает традиции животноводства
ФотоСелекционный центр в Лачыне возрождает традиции животноводства
15 ноября 2023 г. 17:45
Мехрибан Алиева направила обращение к участникам заседания Единое сердце для Палестины
Мехрибан Алиева направила обращение к участникам заседания "Единое сердце для Палестины"
15 ноября 2023 г. 17:14
Президент Азербайджана: Надеемся, что напряженность в Газе в скором времени будет устранена
Президент Азербайджана: Надеемся, что напряженность в Газе в скором времени будет устранена
15 ноября 2023 г. 11:54
Ильхам Алиев направил письмо президенту Государства Палестина
Ильхам Алиев направил письмо президенту Государства Палестина
15 ноября 2023 г. 11:45
Милли Меджлис в I чтении принял госбюджет на 2024 год
Милли Меджлис в I чтении принял госбюджет на 2024 год
14 ноября 2023 г. 16:19
МИД Азербайджана ответил на заявления верховного представителя ЕС
МИД Азербайджана ответил на заявления верховного представителя ЕС
14 ноября 2023 г. 11:56
Президент Ильхам Алиев принял министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана
Президент Ильхам Алиев принял министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана
14 ноября 2023 г. 11:52
Министры обороны Азербайджана и Италии обсудили перспективы военного сотрудничества
Министры обороны Азербайджана и Италии обсудили перспективы военного сотрудничества
14 ноября 2023 г. 09:52
В Ходжалы установят монумент в память о жертвах геноцида - ЭКСКЛЮЗИВ
В Ходжалы установят монумент в память о жертвах геноцида - ЭКСКЛЮЗИВ
13 ноября 2023 г. 16:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi