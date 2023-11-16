Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.11.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,39% - до 1,8421 маната, курс рубля вырос на 1,6% - до 0,0190 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8421
|
1 Российский рубль
|
0,0190
|
1 Австралийский доллар
|
1,0993
|
1 Аргентинское песо
|
0,0048
|
1 Белорусский рубль
|
0,5160
|
1 Бразильский реал
|
0,3495
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0931
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1305
|
1 Чешская крона
|
0,0754
|
100 Чилийских песо
|
0,1915
|
1 Китайский юань
|
0,2342
|
1 Датская крона
|
0,2469
|
1 Грузинский лари
|
0,6305
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2178
|
1 Индийская рупия
|
0,0204
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1066
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0109
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1607
|
1 Швейцарский франк
|
1,9131
|
1 Израильский шекель
|
0,4483
|
1 Канадский доллар
|
1,2404
|
1 Кувейтский динар
|
5,5087
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0037
|
1 Киргизский сом
|
0,0191
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3610
|
1 Мексиканское песо
|
0,0982
|
1 Молдавский лей
|
0,0950
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1566
|
100 Узбекских сумов
|
0,0138
|
1 Польский злотый
|
0,4185
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2581
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2548
|
1 Турецкая лира
|
0,0593
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0533
|
1 Таджикский сомони
|
0,1557
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0468
|
100 Японских йен
|
1,1237
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0163
|
Золото (1 унция)
|
3336,1650
|
Серебро (1 унция)
|
39,7875
|
Платина (1 унция)
|
1529,2350
|
Палладий (1 унция)
|
1751,3230