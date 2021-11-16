Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.11.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,7% - до 1,9349, курс рубля повысился на 0,4% - до 0,0235 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,9349
|
1 Российский рубль
|
0,0235
|
1 Австралийский доллар
|
1,2498
|
1 Аргентинское песо
|
0,0170
|
1 Белорусский рубль
|
0,6916
|
1 Бразильский реал
|
0,3116
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1119
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1443
|
1 Чешская крона
|
0,0768
|
100 Чилийских песо
|
0,2131
|
1 Китайский юань
|
0, 2668
|
1 Датская крона
|
0,2602
|
1 Грузинский лари
|
0,5397
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2183
|
1 Индийская рупия
|
0,0228
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2827
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0120
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1933
|
1 Швейцарский франк
|
1,8397
|
1 Израильский шекель
|
0, 5467
|
1 Канадский доллар
|
1,3591
|
1 Кувейтский динар
|
5,6261
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1126
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4086
|
1 Мексиканское песо
|
0,0826
|
1 Молдавский лей
|
0,0964
|
1 Египетский фунт
|
0,1082
|
1 Норвежская крона
|
0,1955
|
100 Узбекских сум
|
0,0158
|
1 Польский злотый
|
0,4165
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2568
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3884
|
1 Турецкая лира
|
0,1686
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0612
|
1 Таджикский сомони
|
0,1509
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0645
|
100 Японских йен
|
1,4894
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1984
|
Золото (1 унция)
|
3170,3130
|
Серебро (1 унция)
|
42,6972
|
Платина (1 унция)
|
1853,2635
|
Палладий (1 унция)
|
3637,1840