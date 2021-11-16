Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.11.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.11.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

https://static.report.az/photo/bfed4cd6-67f2-32e0-82bc-58e7e5fa969e.jpg https://static.report.az/photo/bfed4cd6-67f2-32e0-82bc-58e7e5fa969e.jpg

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,7% - до 1,9349, курс рубля повысился на 0,4% - до 0,0235 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9349 1 Российский рубль 0,0235 1 Австралийский доллар 1,2498 1 Аргентинское песо 0,0170 1 Белорусский рубль 0,6916 1 Бразильский реал 0,3116 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1119 100 Вон Республики Корея 0,1443 1 Чешская крона 0,0768 100 Чилийских песо 0,2131 1 Китайский юань 0, 2668 1 Датская крона 0,2602 1 Грузинский лари 0,5397 1 Гонконгский доллар 0,2183 1 Индийская рупия 0,0228 1 Британский фунт стерлингов 2,2827 100 Индонезийских рупий 0, 0120 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1933 1 Швейцарский франк 1,8397 1 Израильский шекель 0, 5467 1 Канадский доллар 1,3591 1 Кувейтский динар 5,6261 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1126 1 Малазийский ринггит 0,4086 1 Мексиканское песо 0,0826 1 Молдавский лей 0,0964 1 Египетский фунт 0,1082 1 Норвежская крона 0,1955 100 Узбекских сум 0,0158 1 Польский злотый 0,4165 1 Сингапурский доллар 1,2568 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3884 1 Турецкая лира 0,1686 1 Тайваньский доллар 0,0612 1 Таджикский сомони 0,1509 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0645 100 Японских йен 1,4894 1 Новозеландский доллар 1,1984 Золото (1 унция) 3170,3130 Серебро (1 унция) 42,6972 Платина (1 унция) 1853,2635 Палладий (1 унция) 3637,1840 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (16.11.2021)