О нас
Report Georgia
Аудио новости

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.11.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.11.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
16 ноября 2021 г. 09:30
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.11.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,7% - до 1,9349, курс рубля повысился на 0,4% - до 0,0235 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9349

1 Российский рубль

0,0235

1 Австралийский доллар

1,2498

1 Аргентинское песо

0,0170

1 Белорусский рубль

0,6916

1 Бразильский реал

0,3116

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1119

100 Вон Республики Корея

0,1443

1 Чешская крона

0,0768

100 Чилийских песо

0,2131

1 Китайский юань

0, 2668

1 Датская крона

0,2602

1 Грузинский лари

0,5397

1 Гонконгский доллар

0,2183

1 Индийская рупия

0,0228

1 Британский фунт стерлингов

2,2827

100 Индонезийских рупий

0, 0120

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1933

1 Швейцарский франк

1,8397

1 Израильский шекель

0, 5467

1 Канадский доллар

1,3591

1 Кувейтский динар

5,6261

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1126

1 Малазийский ринггит

0,4086

1 Мексиканское песо

0,0826

1 Молдавский лей

0,0964

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,1955

100 Узбекских сум

0,0158

1 Польский злотый

0,4165

1 Сингапурский доллар

1,2568

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3884

1 Турецкая лира

0,1686

1 Тайваньский доллар

0,0612

1 Таджикский сомони

0,1509

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0645

100 Японских йен

1,4894

1 Новозеландский доллар

1,1984

Золото (1 унция)

3170,3130

Серебро (1 унция)

42,6972

Платина (1 унция)

1853,2635

Палладий (1 унция)

3637,1840
Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке CBA currency exchange rates (16.11.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (16.11.2021)

Самое читаемое

Теракт в Шуше стал последствием бездействия российских миротворцев в Карабахе
Теракт в Шуше стал последствием бездействия российских миротворцев в Карабахе
13 ноября 2021 г. 14:20
Вашингтон создает новый альянс. Уже под прикрытием демократии
Вашингтон создает новый альянс. Уже под прикрытием демократии
13 ноября 2021 г. 11:33
В Азербайджане вырастет размер пенсии по возрасту
В Азербайджане вырастет размер пенсии по возрасту
10 ноября 2021 г. 12:35
Чемпионат мира по боксу перенесли на следующий год
Чемпионат мира по боксу перенесли на следующий год
10 ноября 2021 г. 22:43
В Азербайджане умер известный ученый
В Азербайджане умер известный ученый
13 ноября 2021 г. 22:23
Формула-1: Мазепина выгнали из ночного клуба в Мексике
ВидеоФормула-1: Мазепина выгнали из ночного клуба в Мексике
11 ноября 2021 г. 04:22
ЧМ-2022: Уэльс разгромил дома сборную Беларуси
ЧМ-2022: Уэльс разгромил дома сборную Беларуси
14 ноября 2021 г. 05:28
ЧМ-2022: Сборная Нидерландов упустила победу над Черногорией
ЧМ-2022: Сборная Нидерландов упустила победу над Черногорией
14 ноября 2021 г. 03:31
В Баку произошел пожар в жилом доме, 10 человек были эвакуированы
В Баку произошел пожар в жилом доме, 10 человек были эвакуированы
13 ноября 2021 г. 23:36
ВС 22 стран в Париже договорились сократить негативное влияние на экологию
ВС 22 стран в Париже договорились сократить негативное влияние на экологию
13 ноября 2021 г. 22:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi