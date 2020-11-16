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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.11.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.11.2020) Курс доллара по отношению к манату не изменился
Финансы
16 ноября 2020 г. 10:07
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.11.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,4% - до 2,0149 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне до 0,0220 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2.0149

1 Российский рубль

0.0220

1 Австралийский доллар

1.2390

1 Аргентинское песо

0.0213

1 Белорусский рубль

0.6624

1 Бразильский реал

0.3112

1 Дирхам ОАЭ

0.4628

1 Южноафриканский рэнд

0.1099

100 Вон Республики Корея

0.1534

1 Чешская крона

0.0762

100 Чилийских песо

0.2216

1 Китайский юань

0.2583

1 Датская крона

0.2704

1 Грузинский лари

0.5159

1 Гонконгский доллар

0.2193

1 Индийская рупия

0.0228

1 Британский фунт стерлингов

2.2485

100 Индонезийских рупий

0.0120

100 Иранских риалов

0.0040

1 Шведская крона

0.1963

1 Швейцарский франк

1.8643

1 Израильский шекель

0.5047

1 Канадский доллар

1.2966

1 Кувейтский динар

5.5631

1 Казахстанский тенге

0.0040

1 Киргизский сом

0.0210

100 Ливанских фунтов

0.1122

1 Малазийский ринггит

0.4130

1 Мексиканское песо

0.0837

1 Молдавский лей

0.0994

1 Египетский фунт

0.1087

1 Норвежская крона

0.1865

100 Узбекских сум

0.0164

1 Польский злотый

0.4497

1 Сингапурский доллар

1.2632

1 Саудовский риал

0.4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2.4137

1 Турецкая лира

0.2219

1 Тайваньский доллар

0.0596

1 Таджикский сомони

0.1504

1 Новый туркменский манат

0.4857

1 Украинская гривна

0.0605

100 Японских йен

1.6259

1 Новозеландский доллар

1.1690

Золото (1 унция)

3222.4435

Серебро (1 унция)

42.5335

Платина (1 унция)

1537.4630

Палладий (1 унция)

3987.7240
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (16.11.2020)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (16.11.2020)

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