Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.09.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.09.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,1% - до 1,8866 маната, курс рубля снизился на 1% и составил 0,0189 маната. Валюта Курс: 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8866 1 Российский рубль 0,0189 1 Австралийский доллар 1,1435 1 Аргентинское песо 0,0018 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3054 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0961 100 Вон Республики Корея 0,1287 1 Чешская крона 0,0750 100 Чилийских песо 0,1837 1 Китайский юань 0,2395 1 Датская крона 0,2528 1 Грузинский лари 0,6308 1 Гонконгский доллар 0,2181 1 Индийская рупия 0,0203 1 Британский фунт стерлингов 2,2363 100 Индонезийских рупий 0,0110 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1667 1 Швейцарский франк 2,0095 1 Израильский шекель 0,4586 1 Канадский доллар 1,2527 1 Кувейтский динар 5,5729 1 Казахстанский тенге 0,0035 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3952 1 Мексиканское песо 0,0886 1 Молдавский лей 0,0979 1 Египетский фунт 0,0351 1 Норвежская крона 0,1600 100 Узбекских сумов 0,0133 1 Польский злотый 0,4408 1 Сингапурский доллар 1,3121 1 Саудовский риал 0,4530 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2938 1 Турецкая лира 0,0500 1 Тайваньский доллар 0,0534 1 Таджикский сомони 0,1599 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0411 100 Японских йен 1,2127 1 Новозеландский доллар 1,0498 Золото (1 унция) 4395,9960 Серебро (1 унция) 52,6771 Платина (1 унция) 1703,2980 Палладий (1 унция) 1829,0045 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (16.09.2024)