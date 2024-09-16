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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.09.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.09.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
16 сентября 2024 г. 09:25
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.09.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,1% - до 1,8866 маната, курс рубля снизился на 1% и составил 0,0189 маната.

Валюта

Курс:

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8866

1 Российский рубль

0,0189

1 Австралийский доллар

1,1435

1 Аргентинское песо

0,0018

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3054

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0961

100 Вон Республики Корея

0,1287

1 Чешская крона

0,0750

100 Чилийских песо

0,1837

1 Китайский юань

0,2395

1 Датская крона

0,2528

1 Грузинский лари

0,6308

1 Гонконгский доллар

0,2181

1 Индийская рупия

0,0203

1 Британский фунт стерлингов

2,2363

100 Индонезийских рупий

0,0110

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1667

1 Швейцарский франк

2,0095

1 Израильский шекель

0,4586

1 Канадский доллар

1,2527

1 Кувейтский динар

5,5729

1 Казахстанский тенге

0,0035

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3952

1 Мексиканское песо

0,0886

1 Молдавский лей

0,0979

1 Египетский фунт

0,0351

1 Норвежская крона

0,1600

100 Узбекских сумов

0,0133

1 Польский злотый

0,4408

1 Сингапурский доллар

1,3121

1 Саудовский риал

0,4530

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2938

1 Турецкая лира

0,0500

1 Тайваньский доллар

0,0534

1 Таджикский сомони

0,1599

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0411

100 Японских йен

1,2127

1 Новозеландский доллар

1,0498

Золото (1 унция)

4395,9960

Серебро (1 унция)

52,6771

Платина (1 унция)

1703,2980

Палладий (1 унция)

1829,0045
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (16.09.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (16.09.2024)

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