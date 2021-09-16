Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.09.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.09.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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