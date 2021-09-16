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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.09.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.09.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
16 сентября 2021 г. 09:21
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.09.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,03% - до 2,0077, курс рубля на 0,9% - до 0,0235 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2,0077

1 Российский рубль

0,0235

1 Австралийский доллар

1,2450

1 Аргентинское песо

0,0173

1 Белорусский рубль

0,6839

1 Бразильский реал

0,3255

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1179

100 Вон Республики Корея

0,1452

1 Чешская крона

0,0793

100 Чилийских песо

0,2180

1 Китайский юань

0, 2642

1 Датская крона

0,2700

1 Грузинский лари

0, 5470

1 Гонконгский доллар

0,2184

1 Индийская рупия

0,0231

1 Британский фунт стерлингов

2,3515

100 Индонезийских рупий

0, 0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1979

1 Швейцарский франк

1,8471

1 Израильский шекель

0, 5302

1 Канадский доллар

1,3452

1 Кувейтский динар

5,6540

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1123

1 Малазийский ринггит

0,4089

1 Мексиканское песо

0,0855

1 Молдавский лей

0,0962

1 Египетский фунт

0,1083

1 Норвежская крона

0,1982

100 Узбекских сум

0,0159

1 Польский злотый

0,4399

1 Сингапурский доллар

1,2670

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4242

1 Турецкая лира

0,2015

1 Тайваньский доллар

0,0614

1 Таджикский сомони

0,1507

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0638

100 Японских йен

1,5551

1 Новозеландский доллар

1,2090

Золото (1 унция)

3044,3855

Серебро (1 унция)

40,4964

Платина (1 унция)

1614,9745

Палладий (1 унция)

3463,3590
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