Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.09.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,03% - до 2,0077, курс рубля на 0,9% - до 0,0235 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2,0077
|
1 Российский рубль
|
0,0235
|
1 Австралийский доллар
|
1,2450
|
1 Аргентинское песо
|
0,0173
|
1 Белорусский рубль
|
0,6839
|
1 Бразильский реал
|
0,3255
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1179
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1452
|
1 Чешская крона
|
0,0793
|
100 Чилийских песо
|
0,2180
|
1 Китайский юань
|
0, 2642
|
1 Датская крона
|
0,2700
|
1 Грузинский лари
|
0, 5470
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2184
|
1 Индийская рупия
|
0,0231
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3515
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0119
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1979
|
1 Швейцарский франк
|
1,8471
|
1 Израильский шекель
|
0, 5302
|
1 Канадский доллар
|
1,3452
|
1 Кувейтский динар
|
5,6540
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1123
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4089
|
1 Мексиканское песо
|
0,0855
|
1 Молдавский лей
|
0,0962
|
1 Египетский фунт
|
0,1083
|
1 Норвежская крона
|
0,1982
|
100 Узбекских сум
|
0,0159
|
1 Польский злотый
|
0,4399
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2670
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4242
|
1 Турецкая лира
|
0,2015
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0614
|
1 Таджикский сомони
|
0,1507
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0638
|
100 Японских йен
|
1,5551
|
1 Новозеландский доллар
|
1,2090
|
Золото (1 унция)
|
3044,3855
|
Серебро (1 унция)
|
40,4964
|
Платина (1 унция)
|
1614,9745
|
Палладий (1 унция)
|
3463,3590