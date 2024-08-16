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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.08.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.08.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
16 августа 2024 г. 09:32
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.08.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,3% - до 1,8669 маната, курс рубля повысился на 1,1% - до 0,0191 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8669

1 Российский рубль

0,0191

1 Австралийский доллар

1,1264

1 Аргентинское песо

0,0018

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3100

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0945

100 Вон Республики Корея

0,1251

1 Чешская крона

0,0740

100 Чилийских песо

0,1830

1 Китайский юань

0,2370

1 Датская крона

0,2502

1 Грузинский лари

0,6309

1 Гонконгский доллар

0,2181

1 Индийская рупия

0,0202

1 Британский фунт стерлингов

2,1884

100 Индонезийских рупий

0,0108

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1616

1 Швейцарский франк

1,9514

1 Израильский шекель

0,4603

1 Канадский доллар

1,2386

1 Кувейтский динар

5,5548

1 Казахстанский тенге

0,0035

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3829

1 Мексиканское песо

0,0911

1 Молдавский лей

0,0973

1 Египетский фунт

0,0348

1 Норвежская крона

0,1584

100 Узбекских сумов

0,0135

1 Польский злотый

0,4353

1 Сингапурский доллар

1,2875

1 Саудовский риал

0,4530

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2756

1 Турецкая лира

0,0505

1 Тайваньский доллар

0,0526

1 Таджикский сомони

0,1604

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0413

100 Японских йен

1,1420

1 Новозеландский доллар

1,0225

Золото (1 унция)

4169,9130

Серебро (1 унция)

47,8165

Платина (1 унция)

1618,5700

Палладиум (1 унция)

1595,9855
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (16.08.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (16.08.2024)

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