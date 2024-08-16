Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.08.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,3% - до 1,8669 маната, курс рубля повысился на 1,1% - до 0,0191 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8669
|
1 Российский рубль
|
0,0191
|
1 Австралийский доллар
|
1,1264
|
1 Аргентинское песо
|
0,0018
|
1 Белорусский рубль
|
0,5195
|
1 Бразильский реал
|
0,3100
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0945
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1251
|
1 Чешская крона
|
0,0740
|
100 Чилийских песо
|
0,1830
|
1 Китайский юань
|
0,2370
|
1 Датская крона
|
0,2502
|
1 Грузинский лари
|
0,6309
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2181
|
1 Индийская рупия
|
0,0202
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1884
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0108
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1616
|
1 Швейцарский франк
|
1,9514
|
1 Израильский шекель
|
0,4603
|
1 Канадский доллар
|
1,2386
|
1 Кувейтский динар
|
5,5548
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0035
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0019
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3829
|
1 Мексиканское песо
|
0,0911
|
1 Молдавский лей
|
0,0973
|
1 Египетский фунт
|
0,0348
|
1 Норвежская крона
|
0,1584
|
100 Узбекских сумов
|
0,0135
|
1 Польский злотый
|
0,4353
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2875
|
1 Саудовский риал
|
0,4530
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2756
|
1 Турецкая лира
|
0,0505
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0526
|
1 Таджикский сомони
|
0,1604
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0413
|
100 Японских йен
|
1,1420
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0225
|
Золото (1 унция)
|
4169,9130
|
Серебро (1 унция)
|
47,8165
|
Платина (1 унция)
|
1618,5700
|
Палладиум (1 унция)
|
1595,9855