Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.08.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.08.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,3% - до 1,8669 маната, курс рубля повысился на 1,1% - до 0,0191 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8669 1 Российский рубль 0,0191 1 Австралийский доллар 1,1264 1 Аргентинское песо 0,0018 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3100 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0945 100 Вон Республики Корея 0,1251 1 Чешская крона 0,0740 100 Чилийских песо 0,1830 1 Китайский юань 0,2370 1 Датская крона 0,2502 1 Грузинский лари 0,6309 1 Гонконгский доллар 0,2181 1 Индийская рупия 0,0202 1 Британский фунт стерлингов 2,1884 100 Индонезийских рупий 0,0108 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1616 1 Швейцарский франк 1,9514 1 Израильский шекель 0,4603 1 Канадский доллар 1,2386 1 Кувейтский динар 5,5548 1 Казахстанский тенге 0,0035 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3829 1 Мексиканское песо 0,0911 1 Молдавский лей 0,0973 1 Египетский фунт 0,0348 1 Норвежская крона 0,1584 100 Узбекских сумов 0,0135 1 Польский злотый 0,4353 1 Сингапурский доллар 1,2875 1 Саудовский риал 0,4530 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2756 1 Турецкая лира 0,0505 1 Тайваньский доллар 0,0526 1 Таджикский сомони 0,1604 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0413 100 Японских йен 1,1420 1 Новозеландский доллар 1,0225 Золото (1 унция) 4169,9130 Серебро (1 унция) 47,8165 Платина (1 унция) 1618,5700 Палладиум (1 унция) 1595,9855 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (16.08.2024)