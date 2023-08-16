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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.08.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.08.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
16 августа 2023 г. 09:30
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.08.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,09%, составив 1,8561 маната, курс рубля понизился на 0,6% - до 0,0175 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8561

1 Российский рубль

0,0175

1 Австралийский доллар

1,0978

1 Аргентинское песо

0,0049

1 Белорусский рубль

0,6734

1 Бразильский реал

0,3411

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0889

100 Вон Республики Корея

0,1271

1 Чешская крона

0,0770

100 Чилийских песо

0,1974

1 Китайский юань

0,2331

1 Датская крона

0,2491

1 Грузинский лари

0,6492

1 Гонконгский доллар

0,2172

1 Индийская рупия

0,0205

1 Британский фунт стерлингов

2,1607

100 Индонезийских рупий

0,0111

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1566

1 Швейцарский франк

1,9363

1 Израильский шекель

0,4533

1 Канадский доллар

1,2597

1 Кувейтский динар

5,5243

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0193

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3662

1 Мексиканское песо

0,0992

1 Молдавский лей

0,0967

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1615

100 Узбекских сумов

0,0141

1 Польский злотый

0,4146

1 Сингапурский доллар

1,2517

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2650

1 Турецкая лира

0,0628

1 Тайваньский доллар

0,0534

1 Таджикский сомони

0,1558

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,1689

1 Новозеландский доллар

1,0154

Золото (1 унция)

3238,5085

Серебро (1 унция)

38,4458

Платина (1 унция)

1518,7035

Палладий (1 унция)

2111,8165
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (16.08.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (16.08.2023)

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