Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.07.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.07.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,5% - до 1,9753 маната, а курс 100 российских рублей повысился на 0,07% - до 2,1795 маната.