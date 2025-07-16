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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.07.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.07.2025) Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.07.2025)
Финансы
16 июля 2025 г. 09:19
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.07.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,5% - до 1,9753 маната, а курс 100 российских рублей повысился на 0,07% - до 2,1795 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,9753

100 российских рублей

2,1795

1 австралийский доллар

1,1095

1 белорусский рубль

0,5732

1 болгарский лев

1,0097

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1226

1 чешская крона

0,0801

1 китайский юань

0,2368

1 датская крона

0,2647

1 грузинский лари

0,6273

1 гонконгский доллар

0,2166

1 индийская рупия

0,0198

1 британский фунт

2,2774

10 000 иранских риалов

0,0283

1 шведская крона

0,1750

1 швейцарский франк

2,1212

1 израильский шекель

0,5051

1 канадский доллар

1,2396

1 кувейтский динар

5,5601

100 казахстанских тенге

0,3233

1 катарский риал

0,4664

1 киргизский сом

0,0195

100 венгерских форинтов

0,4933

1 молдавский лей

0,1003

1 норвежская крона

0,1660

100 узбекских сомов

0,0134

100 пакистанских рупий

0,5962

1 польский злотый

0,4635

1 румынский лей

0,3890

1 сербский динар

0,0169

1 сингапурский доллар

1,3232

1 Риал Саудовской Аравии

0,4533

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,3255

1 Турецкая лира

0,0422

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0407

100 Японских йен

1,1414

1 Новозеландский доллар

1,0116

Золото

5675,1100

Серебро

64,3408

Платина

2352,7660

Палладий

2058,4450
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (16.07.2025)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (16.07.2025)

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