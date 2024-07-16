Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.07.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.07.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,02% - до 1,8517 маната, курс рубля упал на 0,5% - до 0,0192 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8517 1 Российский рубль 0,0192 1 Австралийский доллар 1,1461 1 Аргентинское песо 0,0018 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3122 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0933 100 Вон Республики Корея 0,1227 1 Чешская крона 0,0729 100 Чилийских песо 0,1869 1 Китайский юань 0,2340 1 Датская крона 0,2482 1 Грузинский лари 0,6201 1 Гонконгский доллар 0,2178 1 Индийская рупия 0,0203 1 Британский фунт стерлингов 2,2036 100 Индонезийских рупий 0,0105 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1601 1 Швейцарский франк 1,8987 1 Израильский шекель 0,4699 1 Канадский доллар 1,2423 1 Кувейтский динар 5,5605 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0199 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3634 1 Мексиканское песо 0,0957 1 Молдавский лей 0,0964 1 Египетский фунт 0,0354 1 Норвежская крона 0,1569 100 Узбекских сумов 0,0135 1 Польский злотый 0,4350 1 Сингапурский доллар 1,2645 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2563 1 Турецкая лира 0,0515 1 Тайваньский доллар 0,0521 1 Таджикский сомони 0,1593 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0413 100 Японских йен 1,0714 1 Новозеландский доллар 1,0291 Золото (1 унция) 4129,1470 Серебро (1 унция) 52,3201 Платина (1 унция) 1694,4495 Палладиум (1 унция) 1625,4040 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (16.07.2024)