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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.07.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.07.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
16 июля 2021 г. 09:43
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.07.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро упал на 0,18% - до 2,0080 маната, курс рубля сохранился на уровне 0,0229 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2,0080

1 Российский рубль

0,0229

1 Австралийский доллар

1,2645

1 Аргентинское песо

0,0177

1 Белорусский рубль

0,6701

1 Бразильский реал

0,3326

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1169

100 Вон Республики Корея

0,1492

1 Чешская крона

0,0785

100 Чилийских песо

0,2243

1 Китайский юань

0,2629

1 Датская крона

0,2700

1 Грузинский лари

0,5442

1 Гонконгский доллар

0,2189

1 Индийская рупия

0,0228

1 Британский фунт стерлингов

2,3526

100 Индонезийских рупий

0,0117

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1963

1 Швейцарский франк

1,8511

1 Израильский шекель

0,5191

1 Канадский доллар

1,3524

1 Кувейтский динар

5,6546

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1119

1 Малазийский ринггит

0,4047

1 Мексиканское песо

0,0854

1 Молдавский лей

0,0944

1 Египетский фунт

0,1083

1 Норвежская крона

0,1929

100 Узбекских сум

0,0160

1 Польский злотый

0,4385

1 Сингапурский доллар

1,2551

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4218

1 Турецкая лира

0,1984

1 Тайваньский доллар

0,0609

1 Таджикский сомони

0,1503

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0623

100 Японских йен

1,5457

1 Новозеландский доллар

1,1940

Золото (1 унция)

3105,8235

Серебро (1 унция)

44,8191

Платина (1 унция)

1935,6115

Палладий (1 унция)

4669,2540
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (16.07.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (16.07.2021)

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