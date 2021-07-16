Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.07.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.07.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,18% - до 2,0080 маната, курс рубля сохранился на уровне 0,0229 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 2,0080 1 Российский рубль 0,0229 1 Австралийский доллар 1,2645 1 Аргентинское песо 0,0177 1 Белорусский рубль 0,6701 1 Бразильский реал 0,3326 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1169 100 Вон Республики Корея 0,1492 1 Чешская крона 0,0785 100 Чилийских песо 0,2243 1 Китайский юань 0,2629 1 Датская крона 0,2700 1 Грузинский лари 0,5442 1 Гонконгский доллар 0,2189 1 Индийская рупия 0,0228 1 Британский фунт стерлингов 2,3526 100 Индонезийских рупий 0,0117 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1963 1 Швейцарский франк 1,8511 1 Израильский шекель 0,5191 1 Канадский доллар 1,3524 1 Кувейтский динар 5,6546 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1119 1 Малазийский ринггит 0,4047 1 Мексиканское песо 0,0854 1 Молдавский лей 0,0944 1 Египетский фунт 0,1083 1 Норвежская крона 0,1929 100 Узбекских сум 0,0160 1 Польский злотый 0,4385 1 Сингапурский доллар 1,2551 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,4218 1 Турецкая лира 0,1984 1 Тайваньский доллар 0,0609 1 Таджикский сомони 0,1503 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0623 100 Японских йен 1,5457 1 Новозеландский доллар 1,1940 Золото (1 унция) 3105,8235 Серебро (1 унция) 44,8191 Платина (1 унция) 1935,6115 Палладий (1 унция) 4669,2540 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (16.07.2021)