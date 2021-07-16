Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.07.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро упал на 0,18% - до 2,0080 маната, курс рубля сохранился на уровне 0,0229 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2,0080
|
1 Российский рубль
|
0,0229
|
1 Австралийский доллар
|
1,2645
|
1 Аргентинское песо
|
0,0177
|
1 Белорусский рубль
|
0,6701
|
1 Бразильский реал
|
0,3326
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1169
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1492
|
1 Чешская крона
|
0,0785
|
100 Чилийских песо
|
0,2243
|
1 Китайский юань
|
0,2629
|
1 Датская крона
|
0,2700
|
1 Грузинский лари
|
0,5442
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2189
|
1 Индийская рупия
|
0,0228
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3526
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0117
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1963
|
1 Швейцарский франк
|
1,8511
|
1 Израильский шекель
|
0,5191
|
1 Канадский доллар
|
1,3524
|
1 Кувейтский динар
|
5,6546
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1119
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4047
|
1 Мексиканское песо
|
0,0854
|
1 Молдавский лей
|
0,0944
|
1 Египетский фунт
|
0,1083
|
1 Норвежская крона
|
0,1929
|
100 Узбекских сум
|
0,0160
|
1 Польский злотый
|
0,4385
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2551
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4218
|
1 Турецкая лира
|
0,1984
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0609
|
1 Таджикский сомони
|
0,1503
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0623
|
100 Японских йен
|
1,5457
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1940
|
Золото (1 унция)
|
3105,8235
|
Серебро (1 унция)
|
44,8191
|
Платина (1 унция)
|
1935,6115
|
Палладий (1 унция)
|
4669,2540