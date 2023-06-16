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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.06.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.06.2023) Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 1,39%, составив 1,8598 маната, курс рубля – на 0,99% - до 0,0204 маната.
Финансы
16 июня 2023 г. 09:55
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.06.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 1,39%, составив 1,8598 маната, курс рубля – на 0,99% - до 0,0204 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8598

1 Российский рубль

0,0204

1 Австралийский доллар

1,1692

1 Аргентинское песо

0,0068

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3532

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,0931

100 Вон Республики Корея

0,1333

1 Чешская крона

0,0782

100 Чилийских песо

0,2141

1 Китайский юань

0,2383

1 Датская крона

0,2496

1 Грузинский лари

0,6517

1 Гонконгский доллар

0,2174

1 Индийская рупия

0,0207

1 Британский фунт стерлингов

2,1727

100 Индонезийских рупий

0,0114

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1601

1 Швейцарский франк

1,9053

1 Израильский шекель

0,4767

1 Канадский доллар

1,2843

1 Кувейтский динар

5,5406

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0194

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3679

1 Мексиканское песо

0,0992

1 Молдавский лей

0,0956

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1616

100 Узбекских сумов

0,0148

1 Польский злотый

0,4177

1 Сингапурский доллар

1,2710

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2689

1 Турецкая лира

0,0719

1 Тайваньский доллар

0,0554

1 Таджикский сомони

0,1560

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,2086

1 Новозеландский доллар

1,0594

Золото (1 унция)

3324,2905

Серебро (1 унция)

40,5442

Платина (1 унция)

1683,1360

Палладиум (1 унция)

2381,6575
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (16.06.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (16.06.2023)

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