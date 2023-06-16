Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.06.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 1,39%, составив 1,8598 маната, курс рубля – на 0,99% - до 0,0204 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8598
|
1 Российский рубль
|
0,0204
|
1 Австралийский доллар
|
1,1692
|
1 Аргентинское песо
|
0,0068
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3532
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0931
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1333
|
1 Чешская крона
|
0,0782
|
100 Чилийских песо
|
0,2141
|
1 Китайский юань
|
0,2383
|
1 Датская крона
|
0,2496
|
1 Грузинский лари
|
0,6517
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2174
|
1 Индийская рупия
|
0,0207
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1727
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0114
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1601
|
1 Швейцарский франк
|
1,9053
|
1 Израильский шекель
|
0,4767
|
1 Канадский доллар
|
1,2843
|
1 Кувейтский динар
|
5,5406
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0194
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3679
|
1 Мексиканское песо
|
0,0992
|
1 Молдавский лей
|
0,0956
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1616
|
100 Узбекских сумов
|
0,0148
|
1 Польский злотый
|
0,4177
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2710
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2689
|
1 Турецкая лира
|
0,0719
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0554
|
1 Таджикский сомони
|
0,1560
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,2086
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0594
|
Золото (1 унция)
|
3324,2905
|
Серебро (1 унция)
|
40,5442
|
Платина (1 унция)
|
1683,1360
|
Палладиум (1 унция)
|
2381,6575