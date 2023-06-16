Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.06.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.06.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 1,39%, составив 1,8598 маната, курс рубля – на 0,99% - до 0,0204 маната.

https://static.report.az/photo/7d0b018e-ff6f-32b5-8712-cd27acfd9658.png https://static.report.az/photo/7d0b018e-ff6f-32b5-8712-cd27acfd9658.png

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 1,39%, составив 1,8598 маната, курс рубля – на 0,99% - до 0,0204 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8598 1 Российский рубль 0,0204 1 Австралийский доллар 1,1692 1 Аргентинское песо 0,0068 1 Белорусский рубль 0,6735 1 Бразильский реал 0,3532 1 Дирхам ОАЭ 0,4629 1 Южноафриканский рэнд 0,0931 100 Вон Республики Корея 0,1333 1 Чешская крона 0,0782 100 Чилийских песо 0,2141 1 Китайский юань 0,2383 1 Датская крона 0,2496 1 Грузинский лари 0,6517 1 Гонконгский доллар 0,2174 1 Индийская рупия 0,0207 1 Британский фунт стерлингов 2,1727 100 Индонезийских рупий 0,0114 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1601 1 Швейцарский франк 1,9053 1 Израильский шекель 0,4767 1 Канадский доллар 1,2843 1 Кувейтский динар 5,5406 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0194 100 Ливанских фунтов 0,0113 1 Малазийский ринггит 0,3679 1 Мексиканское песо 0,0992 1 Молдавский лей 0,0956 1 Египетский фунт 0,0550 1 Норвежская крона 0,1616 100 Узбекских сумов 0,0148 1 Польский злотый 0,4177 1 Сингапурский доллар 1,2710 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2689 1 Турецкая лира 0,0719 1 Тайваньский доллар 0,0554 1 Таджикский сомони 0,1560 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0460 100 Японских йен 1,2086 1 Новозеландский доллар 1,0594 Золото (1 унция) 3324,2905 Серебро (1 унция) 40,5442 Платина (1 унция) 1683,1360 Палладиум (1 унция) 2381,6575 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (16.06.2023)