Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.06.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.06.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,2%, до 1,7745, курс рубля сократился на 1%, до 0,0297 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,2%, до 1,7745, курс рубля сократился на 1%, до 0,0297 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,7745 1 Российский рубль 0,0297 1 Австралийский доллар 1,1920 1 Аргентинское песо 0,0139 1 Белорусский рубль 0,6186 1 Бразильский реал 0,3362 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1073 100 Вон Республики Корея 0,1321 1 Чешская крона 0,0717 100 Чилийских песо 0,1984 1 Китайский юань 0, 2537 1 Датская крона 0,2386 1 Грузинский лари 0,5790 1 Гонконгский доллар 0,2166 1 Индийская рупия 0,0218 1 Британский фунт стерлингов 2,0650 100 Индонезийских рупий 0, 0115 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1669 1 Швейцарский франк 1,7073 1 Израильский шекель 0,4953 1 Канадский доллар 1,3187 1 Кувейтский динар 5,5364 1 Казахстанский тенге 0,0039 1 Киргизский сом 0,0212 100 Ливанских фунтов 0,1124 1 Малазийский ринггит 0,3865 1 Мексиканское песо 0,0838 1 Молдавский лей 0,0889 1 Египетский фунт 0,0906 1 Норвежская крона 0,1709 100 Узбекских сум 0,0155 1 Польский злотый 0,3804 1 Сингапурский доллар 1,2242 1 Саудовский риал 0,4531 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2641 1 Турецкая лира 0,0985 1 Тайваньский доллар 0,0572 1 Таджикский сомони 0,1521 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0578 100 Японских йен 1,2649 1 Новозеландский доллар 1,0695 Золото (1 унция) 3112,9805 Серебро (1 унция) 36,8314 Платина (1 унция) 1606,6955 Палладий (1 унция) 3185,0945 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (16.06.2022)