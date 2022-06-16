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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.06.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.06.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,2%, до 1,7745, курс рубля сократился на 1%, до 0,0297 маната.
Финансы
16 июня 2022 г. 09:39
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.06.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,2%, до 1,7745, курс рубля сократился на 1%, до 0,0297 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,7745

1 Российский рубль

0,0297

1 Австралийский доллар

1,1920

1 Аргентинское песо

0,0139

1 Белорусский рубль

0,6186

1 Бразильский реал

0,3362

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1073

100 Вон Республики Корея

0,1321

1 Чешская крона

0,0717

100 Чилийских песо

0,1984

1 Китайский юань

0, 2537

1 Датская крона

0,2386

1 Грузинский лари

0,5790

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0218

1 Британский фунт стерлингов

2,0650

100 Индонезийских рупий

0, 0115

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1669

1 Швейцарский франк

1,7073

1 Израильский шекель

0,4953

1 Канадский доллар

1,3187

1 Кувейтский динар

5,5364

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0212

100 Ливанских фунтов

0,1124

1 Малазийский ринггит

0,3865

1 Мексиканское песо

0,0838

1 Молдавский лей

0,0889

1 Египетский фунт

0,0906

1 Норвежская крона

0,1709

100 Узбекских сум

0,0155

1 Польский злотый

0,3804

1 Сингапурский доллар

1,2242

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2641

1 Турецкая лира

0,0985

1 Тайваньский доллар

0,0572

1 Таджикский сомони

0,1521

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0578

100 Японских йен

1,2649

1 Новозеландский доллар

1,0695

Золото (1 унция)

3112,9805

Серебро (1 унция)

36,8314

Платина (1 унция)

1606,6955

Палладий (1 унция)

3185,0945
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (16.06.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (16.06.2022)

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