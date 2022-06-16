Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.06.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,2%, до 1,7745, курс рубля сократился на 1%, до 0,0297 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,7745
|
1 Российский рубль
|
0,0297
|
1 Австралийский доллар
|
1,1920
|
1 Аргентинское песо
|
0,0139
|
1 Белорусский рубль
|
0,6186
|
1 Бразильский реал
|
0,3362
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1073
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1321
|
1 Чешская крона
|
0,0717
|
100 Чилийских песо
|
0,1984
|
1 Китайский юань
|
0, 2537
|
1 Датская крона
|
0,2386
|
1 Грузинский лари
|
0,5790
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0218
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0650
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0115
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1669
|
1 Швейцарский франк
|
1,7073
|
1 Израильский шекель
|
0,4953
|
1 Канадский доллар
|
1,3187
|
1 Кувейтский динар
|
5,5364
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0039
|
1 Киргизский сом
|
0,0212
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1124
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3865
|
1 Мексиканское песо
|
0,0838
|
1 Молдавский лей
|
0,0889
|
1 Египетский фунт
|
0,0906
|
1 Норвежская крона
|
0,1709
|
100 Узбекских сум
|
0,0155
|
1 Польский злотый
|
0,3804
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2242
|
1 Саудовский риал
|
0,4531
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2641
|
1 Турецкая лира
|
0,0985
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0572
|
1 Таджикский сомони
|
0,1521
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0578
|
100 Японских йен
|
1,2649
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0695
|
Золото (1 унция)
|
3112,9805
|
Серебро (1 унция)
|
36,8314
|
Платина (1 унция)
|
1606,6955
|
Палладий (1 унция)
|
3185,0945