Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.06.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.06.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,23% - до 2,0614, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0236 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 2,0614 1 Российский рубль 0,0236 1 Австралийский доллар 1,3081 1 Аргентинское песо 0,0178 1 Белорусский рубль 0,6834 1 Бразильский реал 0,3369 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1235 100 Вон Республики Корея 0,1521 1 Чешская крона 0,0810 100 Чилийских песо 0,2339 1 Китайский юань 0,2655 1 Датская крона 0,2772 1 Грузинский лари 0,5382 1 Гонконгский доллар 0,2190 1 Индийская рупия 0,0232 1 Британский фунт стерлингов 2,3949 100 Индонезийских рупий 0,0119 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,2042 1 Швейцарский франк 1,8917 1 Израильский шекель 0,5244 1 Канадский доллар 1,3960 1 Кувейтский динар 5,6489 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1120 1 Малазийский ринггит 0,4127 1 Мексиканское песо 0,0849 1 Молдавский лей 0,0959 1 Египетский фунт 0,1086 1 Норвежская крона 0,2045 100 Узбекских сум 0,0160 1 Польский злотый 0,4555 1 Сингапурский доллар 1,2807 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,4466 1 Турецкая лира 0,1986 1 Тайваньский доллар 0,0615 1 Таджикский сомони 0,1503 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0629 100 Японских йен 1,5445 1 Новозеландский доллар 1,2137 Золото (1 унция) 3161,3030 Серебро (1 унция) 47,1723 Платина (1 унция) 1963,5000 Палладий (1 унция) 4691,2350 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (16.06.2021)