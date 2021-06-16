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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.06.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.06.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
16 июня 2021 г. 09:35
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.06.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,23% - до 2,0614, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0236 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2,0614

1 Российский рубль

0,0236

1 Австралийский доллар

1,3081

1 Аргентинское песо

0,0178

1 Белорусский рубль

0,6834

1 Бразильский реал

0,3369

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1235

100 Вон Республики Корея

0,1521

1 Чешская крона

0,0810

100 Чилийских песо

0,2339

1 Китайский юань

0,2655

1 Датская крона

0,2772

1 Грузинский лари

0,5382

1 Гонконгский доллар

0,2190

1 Индийская рупия

0,0232

1 Британский фунт стерлингов

2,3949

100 Индонезийских рупий

0,0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,2042

1 Швейцарский франк

1,8917

1 Израильский шекель

0,5244

1 Канадский доллар

1,3960

1 Кувейтский динар

5,6489

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1120

1 Малазийский ринггит

0,4127

1 Мексиканское песо

0,0849

1 Молдавский лей

0,0959

1 Египетский фунт

0,1086

1 Норвежская крона

0,2045

100 Узбекских сум

0,0160

1 Польский злотый

0,4555

1 Сингапурский доллар

1,2807

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4466

1 Турецкая лира

0,1986

1 Тайваньский доллар

0,0615

1 Таджикский сомони

0,1503

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0629

100 Японских йен

1,5445

1 Новозеландский доллар

1,2137

Золото (1 унция)

3161,3030

Серебро (1 унция)

47,1723

Платина (1 унция)

1963,5000

Палладий (1 унция)

4691,2350
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (16.06.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (16.06.2021)

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