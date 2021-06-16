Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.06.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,23% - до 2,0614, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0236 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2,0614
|
1 Российский рубль
|
0,0236
|
1 Австралийский доллар
|
1,3081
|
1 Аргентинское песо
|
0,0178
|
1 Белорусский рубль
|
0,6834
|
1 Бразильский реал
|
0,3369
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1235
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1521
|
1 Чешская крона
|
0,0810
|
100 Чилийских песо
|
0,2339
|
1 Китайский юань
|
0,2655
|
1 Датская крона
|
0,2772
|
1 Грузинский лари
|
0,5382
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2190
|
1 Индийская рупия
|
0,0232
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3949
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0119
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,2042
|
1 Швейцарский франк
|
1,8917
|
1 Израильский шекель
|
0,5244
|
1 Канадский доллар
|
1,3960
|
1 Кувейтский динар
|
5,6489
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1120
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4127
|
1 Мексиканское песо
|
0,0849
|
1 Молдавский лей
|
0,0959
|
1 Египетский фунт
|
0,1086
|
1 Норвежская крона
|
0,2045
|
100 Узбекских сум
|
0,0160
|
1 Польский злотый
|
0,4555
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2807
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4466
|
1 Турецкая лира
|
0,1986
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0615
|
1 Таджикский сомони
|
0,1503
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0629
|
100 Японских йен
|
1,5445
|
1 Новозеландский доллар
|
1,2137
|
Золото (1 унция)
|
3161,3030
|
Серебро (1 унция)
|
47,1723
|
Платина (1 унция)
|
1963,5000
|
Палладий (1 унция)
|
4691,2350