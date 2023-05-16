Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.05.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,03%, составив 1,8499 маната, курс рубля снизился на 0,04% - до 0,0213 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8499
|
1 Российский рубль
|
0,0213
|
1 Австралийский доллар
|
1,1377
|
1 Аргентинское песо
|
0,0074
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3476
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4630
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0893
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1272
|
1 Чешская крона
|
0,0783
|
100 Чилийских песо
|
0,2162
|
1 Китайский юань
|
0,2443
|
1 Датская крона
|
0,2484
|
1 Грузинский лари
|
0,6661
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2169
|
1 Индийская рупия
|
0,0207
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1293
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0115
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1639
|
1 Швейцарский франк
|
1,8994
|
1 Израильский шекель
|
0,4646
|
1 Канадский доллар
|
1,2622
|
1 Кувейтский динар
|
5,5398
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0194
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3777
|
1 Мексиканское песо
|
0,0974
|
1 Молдавский лей
|
0,0957
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1604
|
100 Узбекских сумов
|
0,0149
|
1 Польский злотый
|
0,4103
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2727
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2825
|
1 Турецкая лира
|
0,0864
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0552
|
1 Таджикский сомони
|
0,1559
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,2501
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0628
|
Золото (1 унция)
|
3427,5485
|
Серебро (1 унция)
|
40,8310