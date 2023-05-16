Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.05.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.05.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,03%, составив 1,8499 маната, курс рубля снизился на 0,04% - до 0,0213 маната.

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Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,03%, составив 1,8499 маната, курс рубля снизился на 0,04% - до 0,0213 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8499 1 Российский рубль 0,0213 1 Австралийский доллар 1,1377 1 Аргентинское песо 0,0074 1 Белорусский рубль 0,6735 1 Бразильский реал 0,3476 1 Дирхам ОАЭ 0,4630 1 Южноафриканский рэнд 0,0893 100 Вон Республики Корея 0,1272 1 Чешская крона 0,0783 100 Чилийских песо 0,2162 1 Китайский юань 0,2443 1 Датская крона 0,2484 1 Грузинский лари 0,6661 1 Гонконгский доллар 0,2169 1 Индийская рупия 0,0207 1 Британский фунт стерлингов 2,1293 100 Индонезийских рупий 0,0115 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1639 1 Швейцарский франк 1,8994 1 Израильский шекель 0,4646 1 Канадский доллар 1,2622 1 Кувейтский динар 5,5398 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0194 100 Ливанских фунтов 0,0113 1 Малазийский ринггит 0,3777 1 Мексиканское песо 0,0974 1 Молдавский лей 0,0957 1 Египетский фунт 0,0550 1 Норвежская крона 0,1604 100 Узбекских сумов 0,0149 1 Польский злотый 0,4103 1 Сингапурский доллар 1,2727 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2825 1 Турецкая лира 0,0864 1 Тайваньский доллар 0,0552 1 Таджикский сомони 0,1559 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0460 100 Японских йен 1,2501 1 Новозеландский доллар 1,0628 Золото (1 унция) 3427,5485 Серебро (1 унция) 40,8310 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (16.05.2023)