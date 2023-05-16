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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.05.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.05.2023) Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,03%, составив 1,8499 маната, курс рубля снизился на 0,04% - до 0,0213 маната.
Финансы
16 мая 2023 г. 09:35
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.05.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,03%, составив 1,8499 маната, курс рубля снизился на 0,04% - до 0,0213 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8499

1 Российский рубль

0,0213

1 Австралийский доллар

1,1377

1 Аргентинское песо

0,0074

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3476

1 Дирхам ОАЭ

0,4630

1 Южноафриканский рэнд

0,0893

100 Вон Республики Корея

0,1272

1 Чешская крона

0,0783

100 Чилийских песо

0,2162

1 Китайский юань

0,2443

1 Датская крона

0,2484

1 Грузинский лари

0,6661

1 Гонконгский доллар

0,2169

1 Индийская рупия

0,0207

1 Британский фунт стерлингов

2,1293

100 Индонезийских рупий

0,0115

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1639

1 Швейцарский франк

1,8994

1 Израильский шекель

0,4646

1 Канадский доллар

1,2622

1 Кувейтский динар

5,5398

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0194

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3777

1 Мексиканское песо

0,0974

1 Молдавский лей

0,0957

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1604

100 Узбекских сумов

0,0149

1 Польский злотый

0,4103

1 Сингапурский доллар

1,2727

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2825

1 Турецкая лира

0,0864

1 Тайваньский доллар

0,0552

1 Таджикский сомони

0,1559

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,2501

1 Новозеландский доллар

1,0628

Золото (1 унция)

3427,5485

Серебро (1 унция)

40,8310
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (16.05.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (16.05.2023)

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