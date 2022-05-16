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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.05.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.05.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
16 мая 2022 г. 09:39
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.05.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,05% - до 1,7683, курс рубля вырос на 0,77% - до 0,0263 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,7683

1 Российский рубль

0,0263

1 Австралийский доллар

1,1716

1 Аргентинское песо

0,0145

1 Белорусский рубль

0,6186

1 Бразильский реал

0,3359

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1049

100 Вон Республики Корея

0,1325

1 Чешская крона

0,0715

100 Чилийских песо

0,1975

1 Китайский юань

0,2504

1 Датская крона

0,2376

1 Грузинский лари

0,5674

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0219

1 Британский фунт стерлингов

2,0816

100 Индонезийских рупий

0,0116

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1686

1 Швейцарский франк

1,6952

1 Израильский шекель

0,4997

1 Канадский доллар

1,3115

1 Кувейтский динар

5,5366

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0204

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,3865

1 Мексиканское песо

0,0844

1 Молдавский лей

0,0897

1 Египетский фунт

0,0928

1 Норвежская крона

0,1732

100 Узбекских сум

0,0152

1 Польский злотый

0,3777

1 Сингапурский доллар

1,2181

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2623

1 Турецкая лира

0,1097

1 Тайваньский доллар

0,0570

1 Таджикский сомони

0,1362

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0576

100 Японских йен

1,3179

1 Новозеландский доллар

1,0616

Золото (1 унция)

3073,8975

Серебро (1 унция)

35,7221

Платина (1 унция)

1609,1690

Палладий (1 унция)

3327,8265
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (16.05.2022)

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