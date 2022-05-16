Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.05.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.05.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

https://static.report.az/photo/86917a20-e0f0-38d2-88e6-2f100684f511.jpg https://static.report.az/photo/86917a20-e0f0-38d2-88e6-2f100684f511.jpg

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,05% - до 1,7683, курс рубля вырос на 0,77% - до 0,0263 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,7683 1 Российский рубль 0,0263 1 Австралийский доллар 1,1716 1 Аргентинское песо 0,0145 1 Белорусский рубль 0,6186 1 Бразильский реал 0,3359 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1049 100 Вон Республики Корея 0,1325 1 Чешская крона 0,0715 100 Чилийских песо 0,1975 1 Китайский юань 0,2504 1 Датская крона 0,2376 1 Грузинский лари 0,5674 1 Гонконгский доллар 0,2166 1 Индийская рупия 0,0219 1 Британский фунт стерлингов 2,0816 100 Индонезийских рупий 0,0116 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1686 1 Швейцарский франк 1,6952 1 Израильский шекель 0,4997 1 Канадский доллар 1,3115 1 Кувейтский динар 5,5366 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0204 100 Ливанских фунтов 0,1125 1 Малазийский ринггит 0,3865 1 Мексиканское песо 0,0844 1 Молдавский лей 0,0897 1 Египетский фунт 0,0928 1 Норвежская крона 0,1732 100 Узбекских сум 0,0152 1 Польский злотый 0,3777 1 Сингапурский доллар 1,2181 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2623 1 Турецкая лира 0,1097 1 Тайваньский доллар 0,0570 1 Таджикский сомони 0,1362 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0576 100 Японских йен 1,3179 1 Новозеландский доллар 1,0616 Золото (1 унция) 3073,8975 Серебро (1 унция) 35,7221 Платина (1 унция) 1609,1690 Палладий (1 унция) 3327,8265 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram