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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.05.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.05.2021) По данным ЦБА, курс евро понизился на 0,19%
Финансы
16 мая 2021 г. 09:39
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.05.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,19% - до 2,0641 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0230 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2,0641

1 Российский рубль

0,0230

1 Австралийский доллар

1,3212

1 Аргентинское песо

0,0181

1 Белорусский рубль

0,6746

1 Бразильский реал

0,3224

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1203

100 Вон Республики Корея

0,1506

1 Чешская крона

0,0811

100 Чилийских песо

0,2427

1 Китайский юань

0,2641

1 Датская крона

0,2776

1 Грузинский лари

0,4984

1 Гонконгский доллар

0,2189

1 Индийская рупия

0,0232

1 Британский фунт стерлингов

2,3964

100 Индонезийских рупий

0,0120

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,2040

1 Швейцарский франк

1,8860

1 Израильский шекель

0,5198

1 Канадский доллар

1,4044

1 Кувейтский динар

5,6477

1 Казахстанский тенге

0.0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1127

1 Малазийский ринггит

0,4121

1 Мексиканское песо

0,0856

1 Молдавский лей

0,0958

1 Египетский фунт

0,1085

1 Норвежская крона

0,2067

100 Узбекских сум

0,0161

1 Польский злотый

0,4556

1 Сингапурский доллар

1,2760

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4458

1 Турецкая лира

0,2012

1 Тайваньский доллар

0,0608

1 Таджикский сомони

0,1503

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0617

100 Японских йен

1,5546

1 Новозеландский доллар

1,2324

Золото (1 унция)

3133,8310

Серебро (1 унция)

46,6187

Платина (1 унция)

2090,1330

Палладий (1 унция)

4922,2140
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (16.05.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (16.05.2021)

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