Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.04.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.04.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4% - до 1,8043 маната, курс рубля понизился 0,5 % - до 0,0181 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8043 1 Российский рубль 0,0181 1 Австралийский доллар 1,0917 1 Аргентинское песо 0,0020 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3278 1 Дирхам ОАЭ 0,4629 1 Южноафриканский рэнд 0,0894 100 Вон Республики Корея 0,1217 1 Чешская крона 0,0713 100 Чилийских песо 0,1736 1 Китайский юань 0,2349 1 Датская крона 0,2418 1 Грузинский лари 0,6379 1 Гонконгский доллар 0,2172 1 Индийская рупия 0,0204 1 Британский фунт стерлингов 2,1135 100 Индонезийских рупий 0,0105 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1558 1 Швейцарский франк 1,8623 1 Израильский шекель 0,4542 1 Канадский доллар 1,2320 1 Кувейтский динар 5,5162 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0191 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3545 1 Мексиканское песо 0,1014 1 Молдавский лей 0,0958 1 Египетский фунт 0,0352 1 Норвежская крона 0,1552 100 Узбекских сумов 0,0134 1 Польский злотый 0,4180 1 Сингапурский доллар 1,2447 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2378 1 Турецкая лира 0,0524 1 Тайваньский доллар 0,0523 1 Таджикский сомони 0,1555 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0430 100 Японских йен 1,1019 1 Новозеландский доллар 1,0007 Золото (1 унция) 4057,2115 Серебро (1 унция) 48,9532 Платина (1 унция) 1649,3485 Палладиум (1 унция) 1751,1785 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (16.04.2024)