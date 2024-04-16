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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.04.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.04.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
16 апреля 2024 г. 09:20
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.04.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4% - до 1,8043 маната, курс рубля понизился 0,5 % - до 0,0181 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8043

1 Российский рубль

0,0181

1 Австралийский доллар

1,0917

1 Аргентинское песо

0,0020

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3278

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,0894

100 Вон Республики Корея

0,1217

1 Чешская крона

0,0713

100 Чилийских песо

0,1736

1 Китайский юань

0,2349

1 Датская крона

0,2418

1 Грузинский лари

0,6379

1 Гонконгский доллар

0,2172

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,1135

100 Индонезийских рупий

0,0105

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1558

1 Швейцарский франк

1,8623

1 Израильский шекель

0,4542

1 Канадский доллар

1,2320

1 Кувейтский динар

5,5162

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0191

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3545

1 Мексиканское песо

0,1014

1 Молдавский лей

0,0958

1 Египетский фунт

0,0352

1 Норвежская крона

0,1552

100 Узбекских сумов

0,0134

1 Польский злотый

0,4180

1 Сингапурский доллар

1,2447

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2378

1 Турецкая лира

0,0524

1 Тайваньский доллар

0,0523

1 Таджикский сомони

0,1555

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0430

100 Японских йен

1,1019

1 Новозеландский доллар

1,0007

Золото (1 унция)

4057,2115

Серебро (1 унция)

48,9532

Платина (1 унция)

1649,3485

Палладиум (1 унция)

1751,1785
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (16.04.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (16.04.2024)

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