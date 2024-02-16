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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.02.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.02.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
16 февраля 2024 г. 09:18
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.02.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3% - до 1,8290 маната, курс рубля понизился на 1,1% и составил 0,0184 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8290

1 Российский рубль

0,0184

1 Австралийский доллар

1,1081

1 Аргентинское песо

0,0020

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3418

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0896

100 Вон Республики Корея

0,1275

1 Чешская крона

0,0722

100 Чилийских песо

0,1756

1 Китайский юань

0,2363

1 Датская крона

0,2453

1 Грузинский лари

0,6432

1 Гонконгский доллар

0,2173

1 Индийская рупия

0,0205

1 Британский фунт стерлингов

2,1390

100 Индонезийских рупий

0,0109

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1622

1 Швейцарский франк

1,9291

1 Израильский шекель

0,4701

1 Канадский доллар

1,2607

1 Кувейтский динар

5,5178

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0190

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3558

1 Мексиканское песо

0,0997

1 Молдавский лей

0,0955

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1611

100 Узбекских сумов

0,0136

1 Польский злотый

0,4207

1 Сингапурский доллар

1,2627

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2488

1 Турецкая лира

0,0552

1 Тайваньский доллар

0,0542

1 Таджикский сомони

0,1553

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0449

100 Японских йен

1,1314

1 Новозеландский доллар

1,0367

Золото (1 унция)

3406,5110

Серебро (1 унция)

39,0402

Платина (1 унция)

1524,9000

Палладиум (1 унция)

1600,4735
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (16.02.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (16.02.2024)

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