О нас

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.01.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.01.2025) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
16 января 2025 г. 09:19
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.01.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,1% - до 1,7488 маната, курс 100 российских рублей упал на 0,6% - до 1,6559 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,7488

100 российских рублей

1,6559

1 австралийский доллар

1,0549

1 белорусский рубль

0,4868

1 болгарский лев

0,8944

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1167

1 чешская крона

0,0693

1 китайский юань

0,2319

1 датская крона

0,2344

1 грузинский лари

0,5995

1 гонконгский доллар

0,2183

1 индийская рупия

0,0197

1 британский фунт

2,0771

10 000 иранских риалов

0,0293

1 шведская крона

0,1522

1 швейцарский франк

1,8627

1 израильский шекель

0,4705

1 канадский доллар

1,1842

1 кувейтский динар

5,5093

100 казахстанских тенге

0,3211

1 катарский риал

0,4663

1 киргизский сом

0,0195

100 венгерских форинтов

0,4249

1 молдавский лей

0,0912

1 норвежская крона

0,1499

100 узбекских сомов

0,0131

100 пакистанских рупий

0,6099

1 польский злотый

0,4104

1 румынский лей

0,3515

1 сербский динар

0,0149

1 сингапурский доллар

1,2424

1 Риал Саудовской Аравии

0,4530

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,2061

1 Турецкая лира

0,0479

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0403

100 Японских йен

1,0900

1 Новозеландский доллар

0,9531

Золото

4585,3420

Серебро

52,1661

Платина

1601,8420

Палладий

1628,7275
Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (16.01.2025)

Экслюзивные новости

Действующий председатель ОБСЕ Валтонен планирует посетить регион Южного Кавказа
Действующий председатель ОБСЕ Валтонен планирует посетить регион Южного Кавказа
15 января 2025 г. 13:23
Как председатель ОБСЕ Финляндия готова укреплять диалог между Баку и Ереваном
Как председатель ОБСЕ Финляндия готова укреплять диалог между Баку и Ереваном
15 января 2025 г. 09:45
Халид Таймур Акрам: Азербайджан усиливает свой международный авторитет
Халид Таймур Акрам: Азербайджан усиливает свой международный авторитет
14 января 2025 г. 13:27
Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене
Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене
14 января 2025 г. 12:44
Словакия оценивает долгосрочное сотрудничество с Азербайджаном по поставкам газа
Словакия оценивает долгосрочное сотрудничество с Азербайджаном по поставкам газа
14 января 2025 г. 11:31
TAP AG переходит к следующему этапу исследований для транспортировки водородной смеси по TAP
TAP AG переходит к следующему этапу исследований для транспортировки водородной смеси по TAP
14 января 2025 г. 11:01
ГНФАР получил последний транш бонуса по новому контракту на разработку АЧГ - ЭКСКЛЮЗИВ
ГНФАР получил последний транш бонуса по новому контракту на разработку АЧГ - ЭКСКЛЮЗИВ
10 января 2025 г. 17:14
Польша готова предоставить свои ресурсы и опыт для расследования крушения самолета AZAL
Польша готова предоставить свои ресурсы и опыт для расследования крушения самолета AZAL
9 января 2025 г. 14:31
МИД Польши: Поддерживаем укрепление отношений Евросоюза с Азербайджаном в период председательства в Совете ЕС
МИД Польши: Поддерживаем укрепление отношений Евросоюза с Азербайджаном в период председательства в Совете ЕС
9 января 2025 г. 13:40
Обренович: Азербайджан является важным партнером в обеспечении энергобезопасности Сербии
Обренович: Азербайджан является важным партнером в обеспечении энергобезопасности Сербии
7 января 2025 г. 14:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi