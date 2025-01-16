Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.01.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.01.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,1% - до 1,7488 маната, курс 100 российских рублей упал на 0,6% - до 1,6559 маната. Валюта Курс 1 доллар США 1,7000 1 евро 1,7488 100 российских рублей 1,6559 1 австралийский доллар 1,0549 1 белорусский рубль 0,4868 1 болгарский лев 0,8944 1 дирхам ОАЭ 0,4628 100 южнокорейских вон 0,1167 1 чешская крона 0,0693 1 китайский юань 0,2319 1 датская крона 0,2344 1 грузинский лари 0,5995 1 гонконгский доллар 0,2183 1 индийская рупия 0,0197 1 британский фунт 2,0771 10 000 иранских риалов 0,0293 1 шведская крона 0,1522 1 швейцарский франк 1,8627 1 израильский шекель 0,4705 1 канадский доллар 1,1842 1 кувейтский динар 5,5093 100 казахстанских тенге 0,3211 1 катарский риал 0,4663 1 киргизский сом 0,0195 100 венгерских форинтов 0,4249 1 молдавский лей 0,0912 1 норвежская крона 0,1499 100 узбекских сомов 0,0131 100 пакистанских рупий 0,6099 1 польский злотый 0,4104 1 румынский лей 0,3515 1 сербский динар 0,0149 1 сингапурский доллар 1,2424 1 Риал Саудовской Аравии 0,4530 1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ) 2,2061 1 Турецкая лира 0,0479 1 Туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0403 100 Японских йен 1,0900 1 Новозеландский доллар 0,9531 Золото 4585,3420 Серебро 52,1661 Платина 1601,8420 Палладий 1628,7275 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram