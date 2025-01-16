Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.01.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,1% - до 1,7488 маната, курс 100 российских рублей упал на 0,6% - до 1,6559 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,7488
|
100 российских рублей
|
1,6559
|
1 австралийский доллар
|
1,0549
|
1 белорусский рубль
|
0,4868
|
1 болгарский лев
|
0,8944
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1167
|
1 чешская крона
|
0,0693
|
1 китайский юань
|
0,2319
|
1 датская крона
|
0,2344
|
1 грузинский лари
|
0,5995
|
1 гонконгский доллар
|
0,2183
|
1 индийская рупия
|
0,0197
|
1 британский фунт
|
2,0771
|
10 000 иранских риалов
|
0,0293
|
1 шведская крона
|
0,1522
|
1 швейцарский франк
|
1,8627
|
1 израильский шекель
|
0,4705
|
1 канадский доллар
|
1,1842
|
1 кувейтский динар
|
5,5093
|
100 казахстанских тенге
|
0,3211
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,4249
|
1 молдавский лей
|
0,0912
|
1 норвежская крона
|
0,1499
|
100 узбекских сомов
|
0,0131
|
100 пакистанских рупий
|
0,6099
|
1 польский злотый
|
0,4104
|
1 румынский лей
|
0,3515
|
1 сербский динар
|
0,0149
|
1 сингапурский доллар
|
1,2424
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4530
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,2061
|
1 Турецкая лира
|
0,0479
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0403
|
100 Японских йен
|
1,0900
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9531
|
Золото
|
4585,3420
|
Серебро
|
52,1661
|
Платина
|
1601,8420
|
Палладий
|
1628,7275