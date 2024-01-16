Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.01.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.01.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,4% - до 1,8561 маната, курс рубля повысился на 0,5% и составил 0,0194 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8561 1 Российский рубль 0,0194 1 Австралийский доллар 1,1246 1 Аргентинское песо 0,0021 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3494 1 Дирхам ОАЭ 0,4629 1 Южноафриканский рэнд 0,0905 100 Вон Республики Корея 0,1277 1 Чешская крона 0,0751 100 Чилийских песо 0,1865 1 Китайский юань 0,2366 1 Датская крона 0,2489 1 Грузинский лари 0,6403 1 Гонконгский доллар 0,2173 1 Индийская рупия 0,0205 1 Британский фунт стерлингов 2,1559 100 Индонезийских рупий 0,0109 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1639 1 Швейцарский франк 1,9811 1 Израильский шекель 0,4527 1 Канадский доллар 1,2622 1 Кувейтский динар 5,5276 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0191 100 Ливанских фунтов 0,0113 1 Малазийский ринггит 0,3627 1 Мексиканское песо 0,1004 1 Молдавский лей 0,0963 1 Египетский фунт 0,0550 1 Норвежская крона 0,1635 100 Узбекских сумов 0,0137 1 Польский злотый 0,4243 1 Сингапурский доллар 1,2712 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2713 1 Турецкая лира 0,0565 1 Тайваньский доллар 0,0539 1 Таджикский сомони 0,1557 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0448 100 Японских йен 1,1636 1 Новозеландский доллар 1,0481 Золото (1 унция) 3484,1075 Серебро (1 унция) 39,3397 Платина (1 унция) 1552,6440 Палладиум (1 унция) 1644,3250 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (16.01.2024)