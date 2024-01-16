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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.01.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.01.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
16 января 2024 г. 09:20
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.01.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,4% - до 1,8561 маната, курс рубля повысился на 0,5% и составил 0,0194 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8561

1 Российский рубль

0,0194

1 Австралийский доллар

1,1246

1 Аргентинское песо

0,0021

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3494

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,0905

100 Вон Республики Корея

0,1277

1 Чешская крона

0,0751

100 Чилийских песо

0,1865

1 Китайский юань

0,2366

1 Датская крона

0,2489

1 Грузинский лари

0,6403

1 Гонконгский доллар

0,2173

1 Индийская рупия

0,0205

1 Британский фунт стерлингов

2,1559

100 Индонезийских рупий

0,0109

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1639

1 Швейцарский франк

1,9811

1 Израильский шекель

0,4527

1 Канадский доллар

1,2622

1 Кувейтский динар

5,5276

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0191

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3627

1 Мексиканское песо

0,1004

1 Молдавский лей

0,0963

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1635

100 Узбекских сумов

0,0137

1 Польский злотый

0,4243

1 Сингапурский доллар

1,2712

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2713

1 Турецкая лира

0,0565

1 Тайваньский доллар

0,0539

1 Таджикский сомони

0,1557

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0448

100 Японских йен

1,1636

1 Новозеландский доллар

1,0481

Золото (1 унция)

3484,1075

Серебро (1 унция)

39,3397

Платина (1 унция)

1552,6440

Палладиум (1 унция)

1644,3250
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (16.01.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (16.01.2024)

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