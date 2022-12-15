Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.12.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,21% до 1,8099 маната, курс рубля сократился на 1,86% до 0,0264 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,8099
|
1 Российский рубль
|
0,0264
|
1 Австралийский доллар
|
1,1602
|
1 Аргентинское песо
|
0,0099
|
1 Белорусский рубль
|
0,6734
|
1 Бразильский реал
|
0,3214
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0986
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1306
|
1 Чешская крона
|
0,0746
|
100 Чилийских песо
|
0,1952
|
1 Китайский юань
|
0,2442
|
1 Датская крона
|
0,2433
|
1 Грузинский лари
|
0,6370
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2186
|
1 Индийская рупия
|
0,0206
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1046
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0109
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1666
|
1 Швейцарский франк
|
1,8353
|
1 Израильский шекель
|
0,4994
|
1 Канадский доллар
|
1,2534
|
1 Кувейтский динар
|
5,5441
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0200
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1119
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3857
|
1 Мексиканское песо
|
0,0864
|
1 Молдавский лей
|
0,0880
|
1 Египетский фунт
|
0,0688
|
1 Норвежская крона
|
0,1739
|
100 Узбекских сум
|
0,0151
|
1 Польский злотый
|
0,3866
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2595
|
1 Саудовский риал
|
0,4522
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2676
|
1 Турецкая лира
|
0,0913
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0555
|
1 Таджикский сомони
|
0,1668
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,2520
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0939
|
Золото (1 унция)
|
3044,5810
|
Серебро (1 унция)
|
39,3703
|
Платина (1 унция)
|
1726,4860
|
Палладий (1 унция)
|
3237,5650