Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.12.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.12.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,21% до 1,8099 маната, курс рубля сократился на 1,86% до 0,0264 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,8099 1 Российский рубль 0,0264 1 Австралийский доллар 1,1602 1 Аргентинское песо 0,0099 1 Белорусский рубль 0,6734 1 Бразильский реал 0,3214 1 Дирхам ОАЭ 0,4629 1 Южноафриканский рэнд 0,0986 100 Вон Республики Корея 0,1306 1 Чешская крона 0,0746 100 Чилийских песо 0,1952 1 Китайский юань 0,2442 1 Датская крона 0,2433 1 Грузинский лари 0,6370 1 Гонконгский доллар 0,2186 1 Индийская рупия 0,0206 1 Британский фунт стерлингов 2,1046 100 Индонезийских рупий 0,0109 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1666 1 Швейцарский франк 1,8353 1 Израильский шекель 0,4994 1 Канадский доллар 1,2534 1 Кувейтский динар 5,5441 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0200 100 Ливанских фунтов 0,1119 1 Малазийский ринггит 0,3857 1 Мексиканское песо 0,0864 1 Молдавский лей 0,0880 1 Египетский фунт 0,0688 1 Норвежская крона 0,1739 100 Узбекских сум 0,0151 1 Польский злотый 0,3866 1 Сингапурский доллар 1,2595 1 Саудовский риал 0,4522 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2676 1 Турецкая лира 0,0913 1 Тайваньский доллар 0,0555 1 Таджикский сомони 0,1668 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0460 100 Японских йен 1,2520 1 Новозеландский доллар 1,0939 Золото (1 унция) 3044,5810 Серебро (1 унция) 39,3703 Платина (1 унция) 1726,4860 Палладий (1 унция) 3237,5650 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (15.12.2022)