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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.12.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.12.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
15 декабря 2022 г. 09:29
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.12.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,21% до 1,8099 маната, курс рубля сократился на 1,86% до 0,0264 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,8099

1 Российский рубль

0,0264

1 Австралийский доллар

1,1602

1 Аргентинское песо

0,0099

1 Белорусский рубль

0,6734

1 Бразильский реал

0,3214

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,0986

100 Вон Республики Корея

0,1306

1 Чешская крона

0,0746

100 Чилийских песо

0,1952

1 Китайский юань

0,2442

1 Датская крона

0,2433

1 Грузинский лари

0,6370

1 Гонконгский доллар

0,2186

1 Индийская рупия

0,0206

1 Британский фунт стерлингов

2,1046

100 Индонезийских рупий

0,0109

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1666

1 Швейцарский франк

1,8353

1 Израильский шекель

0,4994

1 Канадский доллар

1,2534

1 Кувейтский динар

5,5441

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0200

100 Ливанских фунтов

0,1119

1 Малазийский ринггит

0,3857

1 Мексиканское песо

0,0864

1 Молдавский лей

0,0880

1 Египетский фунт

0,0688

1 Норвежская крона

0,1739

100 Узбекских сум

0,0151

1 Польский злотый

0,3866

1 Сингапурский доллар

1,2595

1 Саудовский риал

0,4522

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2676

1 Турецкая лира

0,0913

1 Тайваньский доллар

0,0555

1 Таджикский сомони

0,1668

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,2520

1 Новозеландский доллар

1,0939

Золото (1 унция)

3044,5810

Серебро (1 унция)

39,3703

Платина (1 унция)

1726,4860

Палладий (1 унция)

3237,5650
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (15.12.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (15.12.2022)

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