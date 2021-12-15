Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.12.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.12.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,10% - до 1,9149, курс рубля - на 0,43% - до 0,0230 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,10% - до 1,9149, курс рубля - на 0,43% - до 0,0230 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9149 1 Российский рубль 0,0230 1 Австралийский доллар 1,2085 1 Аргентинское песо 0,0167 1 Белорусский рубль 0,6761 1 Бразильский реал 0,2988 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1057 100 Вон Республики Корея 0,1432 1 Чешская крона 0,0758 100 Чилийских песо 0,2015 1 Китайский юань 0,2671 1 Датская крона 0,2575 1 Грузинский лари 0,5502 1 Гонконгский доллар 0,2179 1 Индийская рупия 0,0224 1 Британский фунт стерлингов 2,2503 100 Индонезийских рупий 0,0119 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1859 1 Швейцарский франк 1,8394 1 Израильский шекель 0,5420 1 Канадский доллар 1,3232 1 Кувейтский динар 5,6127 1 Казахстанский тенге 0,0039 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1125 1 Малазийский ринггит 0,4018 1 Мексиканское песо 0,0801 1 Молдавский лей 0,0958 1 Египетский фунт 0,1082 1 Норвежская крона 0,1866 100 Узбекских сум 0,0157 1 Польский злотый 0,4141 1 Сингапурский доллар 1,2413 1 Саудовский риал 0,4531 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3778 1 Турецкая лира 0,1181 1 Тайваньский доллар 0,0611 1 Таджикский сомони 0,1508 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0628 100 Японских йен 1,4946 1 Новозеландский доллар 1,1447 Золото (1 унция) 3010,2665 Серебро (1 унция) 34,2427 Платина (1 унция) 1565,5895 Палладий (1 унция) 2784,9740 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (15.12.2021)