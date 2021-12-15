О нас
Report Georgia
Аудио новости

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.12.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.12.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,10% - до 1,9149, курс рубля - на 0,43% - до 0,0230 маната.
Финансы
15 декабря 2021 г. 09:23
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.12.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,10% - до 1,9149, курс рубля - на 0,43% - до 0,0230 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9149

1 Российский рубль

0,0230

1 Австралийский доллар

1,2085

1 Аргентинское песо

0,0167

1 Белорусский рубль

0,6761

1 Бразильский реал

0,2988

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1057

100 Вон Республики Корея

0,1432

1 Чешская крона

0,0758

100 Чилийских песо

0,2015

1 Китайский юань

0,2671

1 Датская крона

0,2575

1 Грузинский лари

0,5502

1 Гонконгский доллар

0,2179

1 Индийская рупия

0,0224

1 Британский фунт стерлингов

2,2503

100 Индонезийских рупий

0,0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1859

1 Швейцарский франк

1,8394

1 Израильский шекель

0,5420

1 Канадский доллар

1,3232

1 Кувейтский динар

5,6127

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,4018

1 Мексиканское песо

0,0801

1 Молдавский лей

0,0958

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,1866

100 Узбекских сум

0,0157

1 Польский злотый

0,4141

1 Сингапурский доллар

1,2413

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3778

1 Турецкая лира

0,1181

1 Тайваньский доллар

0,0611

1 Таджикский сомони

0,1508

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0628

100 Японских йен

1,4946

1 Новозеландский доллар

1,1447

Золото (1 унция)

3010,2665

Серебро (1 унция)

34,2427

Платина (1 унция)

1565,5895

Палладий (1 унция)

2784,9740
Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке CBA currency exchange rates (15.12.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (15.12.2021)

Самое читаемое

Лига Конференций: Завершился матч «Базель» - «Карабах»
Лига Конференций: Завершился матч «Базель» - «Карабах»
10 декабря 2021 г. 01:49
Стали известны потенциальные соперники «Карабаха» в плей-оффе
Стали известны потенциальные соперники «Карабаха» в плей-оффе
10 декабря 2021 г. 02:00
Определились восемь участников 1/8 финала Лиги Европы
ВидеоОпределились восемь участников 1/8 финала Лиги Европы
10 декабря 2021 г. 03:02
ЛЧ: Стал известен последний клуб, вышедший в плей-офф
ВидеоЛЧ: Стал известен последний клуб, вышедший в плей-офф
10 декабря 2021 г. 00:09
АПЛ: Матч Тоттенхэма перенесен из-за вспышки коронавируса
АПЛ: Матч "Тоттенхэма" перенесен из-за вспышки коронавируса
9 декабря 2021 г. 23:28
Двукратный олимпийский чемпион по плаванию задержан по обвинению в изнасиловании
Двукратный олимпийский чемпион по плаванию задержан по обвинению в изнасиловании
9 декабря 2021 г. 22:29
Назван Спортсмен года по версии журнала Time
Назван "Спортсмен года" по версии журнала Time
10 декабря 2021 г. 08:50
Израильской юрист: Азербайджан одержал победу в Международном суде ООН
Израильской юрист: Азербайджан одержал победу в Международном суде ООН
8 декабря 2021 г. 15:44
Сафар Мехдиев: С дороги Горус-Гафан собрано около 2 млн манатов
Сафар Мехдиев: С дороги Горус-Гафан собрано около 2 млн манатов
12 декабря 2021 г. 11:42
Губернатор Винницы встретился с активистами азербайджанской диаспоры в Украине
ФотоГубернатор Винницы встретился с активистами азербайджанской диаспоры в Украине
13 декабря 2021 г. 09:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi