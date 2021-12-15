Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.12.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,10% - до 1,9149, курс рубля - на 0,43% - до 0,0230 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,9149
|
1 Российский рубль
|
0,0230
|
1 Австралийский доллар
|
1,2085
|
1 Аргентинское песо
|
0,0167
|
1 Белорусский рубль
|
0,6761
|
1 Бразильский реал
|
0,2988
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1057
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1432
|
1 Чешская крона
|
0,0758
|
100 Чилийских песо
|
0,2015
|
1 Китайский юань
|
0,2671
|
1 Датская крона
|
0,2575
|
1 Грузинский лари
|
0,5502
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2179
|
1 Индийская рупия
|
0,0224
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2503
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0119
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1859
|
1 Швейцарский франк
|
1,8394
|
1 Израильский шекель
|
0,5420
|
1 Канадский доллар
|
1,3232
|
1 Кувейтский динар
|
5,6127
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0039
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4018
|
1 Мексиканское песо
|
0,0801
|
1 Молдавский лей
|
0,0958
|
1 Египетский фунт
|
0,1082
|
1 Норвежская крона
|
0,1866
|
100 Узбекских сум
|
0,0157
|
1 Польский злотый
|
0,4141
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2413
|
1 Саудовский риал
|
0,4531
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3778
|
1 Турецкая лира
|
0,1181
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0611
|
1 Таджикский сомони
|
0,1508
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0628
|
100 Японских йен
|
1,4946
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1447
|
Золото (1 унция)
|
3010,2665
|
Серебро (1 унция)
|
34,2427
|
Платина (1 унция)
|
1565,5895
|
Палладий (1 унция)
|
2784,9740