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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.12.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.12.2020) По данным ЦБА, курс евро вырос на 0,13%
Финансы
15 декабря 2020 г. 09:50
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.12.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,13% - до 2,0652 маната, курс рубля – на 1,29%, до 0,0233 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2.0652

1 Российский рубль

0.0233

1 Австралийский доллар

1.2768

1 Аргентинское песо

0.0206

1 Белорусский рубль

0.6726

1 Бразильский реал

0.3323

1 Дирхам ОАЭ

0.4628

1 Южноафриканский рэнд

0.1129

100 Вон Республики Корея

0.1553

1 Чешская крона

0.0783

100 Чилийских песо

0.2317

1 Китайский юань

0.2594

1 Датская крона

0.2775

1 Грузинский лари

0.5171

1 Гонконгский доллар

0.2193

1 Индийская рупия

0.0231

1 Британский фунт стерлингов

2.2661

100 Индонезийских рупий

0.0120

100 Иранских риалов

0.0040

1 Шведская крона

0.2022

1 Швейцарский франк

1.9166

1 Израильский шекель

0.5217

1 Канадский доллар

1.3311

1 Кувейтский динар

5.5658

1 Казахстанский тенге

0.0041

1 Киргизский сом

0.0201

100 Ливанских фунтов

0.1125

1 Малазийский ринггит

0.4182

1 Мексиканское песо

0.0839

1 Молдавский лей

0.0989

1 Египетский фунт

0.1083

1 Норвежская крона

0.1943

100 Узбекских сум

0.0163

1 Польский злотый

0.4657

1 Сингапурский доллар

1.2722

1 Саудовский риал

0.4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2.4457

1 Турецкая лира

0.2161

1 Тайваньский доллар

0.0604

1 Таджикский сомони

0.1504

1 Новый туркменский манат

0.4857

1 Украинская гривна

0.0610

100 Японских йен

1.6327

1 Новозеландский доллар

1.2026

Золото (1 унция)

3118.4120

Серебро (1 унция)

40.8359

Платина (1 унция)

1716.4645

Палладий (1 унция)

3926.8470
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (15.12.2020)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (15.12.2020)

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