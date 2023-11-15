Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.11.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.11.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 1,7% - до 1,8493 маната, курс рубля – на 1,6% - до 0,0188 маната.

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Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 1,7% - до 1,8493 маната, курс рубля – на 1,6% - до 0,0188 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8493 1 Российский рубль 0,0188 1 Австралийский доллар 1,1051 1 Аргентинское песо 0,0049 1 Белорусский рубль 0,5160 1 Бразильский реал 0,3495 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0933 100 Вон Республики Корея 0,1309 1 Чешская крона 0,0756 100 Чилийских песо 0,1907 1 Китайский юань 0,2349 1 Датская крона 0,2479 1 Грузинский лари 0,6315 1 Гонконгский доллар 0,2179 1 Индийская рупия 0,0205 1 Британский фунт стерлингов 2,1237 100 Индонезийских рупий 0,0110 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1606 1 Швейцарский франк 1,9128 1 Израильский шекель 0,4525 1 Канадский доллар 1,2422 1 Кувейтский динар 5,5128 1 Казахстанский тенге 0,0037 1 Киргизский сом 0,0191 100 Ливанских фунтов 0,0113 1 Малазийский ринггит 0,3648 1 Мексиканское песо 0,0980 1 Молдавский лей 0,0949 1 Египетский фунт 0,0550 1 Норвежская крона 0,1564 100 Узбекских сумов 0,0138 1 Польский злотый 0,4203 1 Сингапурский доллар 1,2614 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2397 1 Турецкая лира 0,0593 1 Тайваньский доллар 0,0531 1 Таджикский сомони 0,1553 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0468 100 Японских йен 1,1289 1 Новозеландский доллар 1,0243 Золото (1 унция) 3344,4525 Серебро (1 унция) 39,4050 Платина (1 унция) 1511,6400 Палладиум (1 унция) 1740,2900 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (15.11.2023)