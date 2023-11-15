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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.11.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.11.2023) Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 1,7% - до 1,8493 маната, курс рубля – на 1,6% - до 0,0188 маната.
Финансы
15 ноября 2023 г. 09:25
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.11.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 1,7% - до 1,8493 маната, курс рубля – на 1,6% - до 0,0188 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8493

1 Российский рубль

0,0188

1 Австралийский доллар

1,1051

1 Аргентинское песо

0,0049

1 Белорусский рубль

0,5160

1 Бразильский реал

0,3495

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0933

100 Вон Республики Корея

0,1309

1 Чешская крона

0,0756

100 Чилийских песо

0,1907

1 Китайский юань

0,2349

1 Датская крона

0,2479

1 Грузинский лари

0,6315

1 Гонконгский доллар

0,2179

1 Индийская рупия

0,0205

1 Британский фунт стерлингов

2,1237

100 Индонезийских рупий

0,0110

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1606

1 Швейцарский франк

1,9128

1 Израильский шекель

0,4525

1 Канадский доллар

1,2422

1 Кувейтский динар

5,5128

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0191

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3648

1 Мексиканское песо

0,0980

1 Молдавский лей

0,0949

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1564

100 Узбекских сумов

0,0138

1 Польский злотый

0,4203

1 Сингапурский доллар

1,2614

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2397

1 Турецкая лира

0,0593

1 Тайваньский доллар

0,0531

1 Таджикский сомони

0,1553

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0468

100 Японских йен

1,1289

1 Новозеландский доллар

1,0243

Золото (1 унция)

3344,4525

Серебро (1 унция)

39,4050

Платина (1 унция)

1511,6400

Палладиум (1 унция)

1740,2900
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (15.11.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (15.11.2023)

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