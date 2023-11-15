Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.11.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 1,7% - до 1,8493 маната, курс рубля – на 1,6% - до 0,0188 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8493
|
1 Российский рубль
|
0,0188
|
1 Австралийский доллар
|
1,1051
|
1 Аргентинское песо
|
0,0049
|
1 Белорусский рубль
|
0,5160
|
1 Бразильский реал
|
0,3495
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0933
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1309
|
1 Чешская крона
|
0,0756
|
100 Чилийских песо
|
0,1907
|
1 Китайский юань
|
0,2349
|
1 Датская крона
|
0,2479
|
1 Грузинский лари
|
0,6315
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2179
|
1 Индийская рупия
|
0,0205
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1237
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0110
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1606
|
1 Швейцарский франк
|
1,9128
|
1 Израильский шекель
|
0,4525
|
1 Канадский доллар
|
1,2422
|
1 Кувейтский динар
|
5,5128
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0037
|
1 Киргизский сом
|
0,0191
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3648
|
1 Мексиканское песо
|
0,0980
|
1 Молдавский лей
|
0,0949
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1564
|
100 Узбекских сумов
|
0,0138
|
1 Польский злотый
|
0,4203
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2614
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2397
|
1 Турецкая лира
|
0,0593
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0531
|
1 Таджикский сомони
|
0,1553
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0468
|
100 Японских йен
|
1,1289
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0243
|
Золото (1 унция)
|
3344,4525
|
Серебро (1 унция)
|
39,4050
|
Платина (1 унция)
|
1511,6400
|
Палладиум (1 унция)
|
1740,2900